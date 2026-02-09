運動雲

雲豹「好緣逗相豹」主題周　電豹女愛神裝、旗袍應援

▲雲豹推出「好緣逗相豹」主題周。（圖／雲豹提供）

▲雲豹推出「好緣逗相豹」主題周。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹本週末 2月14日(六)及2月15日(日)將於中壢國民運動中心，迎戰聯盟前段班勁旅福爾摩沙夢想家與新北中信特攻，周末適逢西洋情人節與農曆小年夜，球團特別推出「好緣逗相豹」主題周，將中壢主場打造為充滿粉紅泡泡與年節喜氣的雙重慶典，號召球迷進場與「浪LIVE電豹女」共度浪漫與年味兼具的週末時光。

「好緣逗相豹」主題周主視覺巧妙融合情人節與農曆新年的雙重元素，象徵球隊與球迷之間「緣份」與「相豹」的緊密連結，「浪LIVE電豹女」將換上應景的「愛神邱比特」、「旗袍」等主題造型亮相，化身週末最大的「嬌」點，為現場注入濃厚的年味與熱情，讓中壢主場瞬間化身為最香的年節派對。

本次主題周球團精心規劃一系列主題活動，2月14日(六)賽前官方 IG 將舉辦「土味情話」直播活動，雲豹主場MC小祿、星岑將邀請現場球迷進行趣味互動，中場遊戲將舉辦「命中註定指有你」，活動考驗參賽情侶的默契，優勝者可獲得由「箱寓行李箱專賣店」所提供的24吋調啤豹出走行李箱。

2月15日(日)賽事迎接小年夜，主場氣氛將由浪漫轉為招財，賽前官方 IG 直播將進行「吉祥話接力」，挑戰成功的幸運球迷可獲得雲豹專屬紅包袋，感受過年喜氣，而當日中場遊戲「豹富發財金」更是誠意十足，邀請三位球迷挑戰「蒙眼鏟鈔票」，時間內將最多現金鏟至鍋子裡的挑戰者，即可獲得該獎金金額，讓參賽球迷在小年夜親手鏟出自己的新年發財金，且週末兩天的中場遊戲參賽者，皆可獲得由「華元食品」所提供的「巨無霸真魷味抱抱包」作為參加獎，讓球迷滿載而歸。

關鍵字： 雲豹TPBL台籃電豹女台籃

