TJD轉戰暴龍初登場繳「雙十」　休息室氣氛好：很開心能在這裡

▲「TJD」傑克森-戴維斯轉戰暴龍首秀「雙十」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多暴龍交易截止日前以資產換取即戰力，送出一枚來自洛杉磯湖人的2026年第二輪選秀權，向金州勇士換回內線球員「TJD」傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），今（9）日他迎來披上龍袍的首戰，即繳出10分、10籃板成績。

TJD今日迎來暴龍生涯首秀，球隊最終以122比104擊敗印第安納溜馬，此役原本輪值中的莫瑞-博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）因拇指受傷僅出賽8分鐘便提前退場，也讓TJD獲得更多上場機會。

他也把握機會，在全場登出戰15分鐘的情況下，繳出10分、10籃板的「雙十」成績，另有1阻攻、1抄截，為暴龍內線提供穩定輸出。

賽後，TJD談到新東家時態度正面，直言球隊氛圍讓他迅速融入，「休息室裡是一群非常、非常棒的夥伴，比賽中你可以看到他們一直為我打氣，每當我完成一個好表現，都給我很大的信心，我很開心能在這裡，也很高興成為球隊的一份子。」

暴龍此筆補強，主要著眼於中鋒位置的深度調整，主力中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）目前仍在處理背傷問題，雖然近期有望回歸，但預計將受到嚴格的上場時間限制，TJD的即戰力表現，也讓球隊在輪值安排上多了一層彈性。