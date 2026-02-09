MLB官網評選「期待新秀」　岡本和真居首、村上與今井前10

▲岡本和真。（圖／藍鳥官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大聯盟官網《MLB.com》今（9）日公布本季「期待新秀」排行榜，效力於多倫多藍鳥的日本強打內野手岡本和真高居榜首，成為名單中最受看好的新人代表。另有村上宗隆與今井達也同樣躋身前10名，日本球員整體存在感鮮明。

《MLB.com》指出，此次排名是依據大聯盟官方數據平台《FanGraphs》的成績預測系統「Steamer」，並以WAR（勝利貢獻值）作為評估基準，篩選出14名最具即戰力的新秀球員。

岡本在評比中繳出預測WAR2.5，為所有入榜新人之最，報導形容他是「多倫多休賽季補強中相當關鍵的一員」，並預測其單季可貢獻22支全壘打、OPS0.769。文中也特別點出，WAR2.5的預測值，讓岡本成為「唯一一名有望擠進全聯盟WAR前100名的新人野手」。

效力於芝加哥白襪的村上宗隆，則以預測WAR2.0並列第5名，《MLB.com》認為，其最引人注目的仍是長打能力，特別是預測的「30支全壘打」。

▲村上宗隆。（圖／截自白襪官方X）

該數據也被點出，本季全聯盟預估僅有17名打者能突破30轟門檻，使村上的火力潛力更顯突出。不過，報導同時提醒，較高的三振率仍是其打擊面向上的潛在隱憂。

至於效力於休士頓太空人的右投今井達也，預測WAR為1.8，並列第7名，報導指出太空人先發輪值出現缺口，今井有望在其中扮演即戰力角色，但也直言「新秀球季往往伴隨陣痛期」。預測數據顯示，今井本季可投153局，防禦率4.37，並可能被擊出20支全壘打。

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）

隨著多名日籍球員被列為「即戰型新秀」，外界對其能否迅速適應大聯盟節奏、轉化預測數據為實際貢獻，將成為新球季的重要觀察焦點。