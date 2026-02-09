運動雲

預告復出！跟腱傷勢報銷的里拉德　挑戰NBA三分球大賽第3冠

▲NBA全明星賽，柯瑞、里拉德、溫班亞瑪、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德將在本屆全明星周「三分球大賽」復出參賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然因為阿基里斯腱撕裂傷勢，2025-26賽季宣告報銷，但波特蘭拓荒者明星控衛里拉德（Damian Lillard）9日無預警傳出，將在本季的「全明星周」三分球大賽強勢復出，挑戰生涯在此賽事的第3冠。

NBA官方今日公布本屆「三分球大賽」的正式參賽名單，相較於灌籃大賽的星光黯淡，此次三分球大賽有中多好手宣布參賽，包括2018年曾經在此賽事奪冠的鳳凰城太陽「奪命書生」布克（Devin Booker），本季超級新秀射手，來自夏洛特黃蜂的庫尼普爾（Kon Knueppel），以及費城七六人明星主控馬克西（Donovan Mitchell），本季首度入選明星賽的丹佛金塊主控莫瑞（Jamal Murray）、邁阿密熱火砍將鮑威爾（Norman Powell），以及密爾瓦基公鹿長人波提斯（Bobby Portis Jr.）。

不過名單中最令人驚訝的，就是本季因跟腱撕裂傷勢持續養傷的「小李飛刀」里拉德，居然也在參賽名單之列，里拉德也將重返球場，在三分球大賽挑戰個人第3冠。

里拉德過去曾在2023年與2024年完成三分球大賽2連霸，不過去年冠軍則是熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro），不過他本季因為傷勢困擾，並未選擇參賽。

此次若里拉德能順利奪冠，就將成為繼大鳥柏德（Larry Bird）、霍吉斯（Craig Hodges）成為史上第3位曾經3度拿下三分球大賽好手。

