歸隊春訓被洪總問有沒有認真練球？魔鷹笑回：訓練影片AI做的啦！

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹春訓歸隊開心和總教練洪一中寒暄。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹9日加入球隊春訓，加上先前已經隨隊的日籍投手櫻井周斗，全隊4洋將已經到齊一半，另外兩名洋投艾速特（Eric Stout）、後勁（Bradin Hagens）預計本週也將先後抵台隨隊春訓，而台鋼13日起也將和經典賽中華隊進行2場熱身賽。

今年是台鋼雄鷹邁入一軍的第3個球季，由於已結束前兩年的洋將名額優惠，本季將與其他球隊相同，維持註冊4人、一軍登錄3人的規模。儘管名額縮減，台鋼球團仍選擇與強打魔鷹續約，並續留艾速特與後勁，最後則留下日籍投手櫻井周斗，穩定洋投陣容。

魔鷹去年球季出賽89場，擊出101支安打、25支全壘打、68分打點，打擊率0.305，贏得全壘王，並蟬聯最佳十人指定打擊，去年12月16日台剛就宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元（約新台幣2194萬）。

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

魔鷹前日抵台後，今日首度前往位於台鋼科技大學的全新訓練基地「皇鷹學院」報到。一到球場他便開心與許久未見的隊友們打招呼、熱情擁抱。總教練洪一中見到他更忍不住開玩笑問：「在國外有沒有認真訓練？我有看到你拍的訓練影片，那是真的吼！」魔鷹也搞笑回應：「假的啦！那是AI做的。」

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹春訓歸隊開心打招呼。（圖／記者蔡厚瑄攝）

被問到回美國後有沒有想念哪位隊友，魔鷹笑著說自己每個都想念，「我跟他們所有人相處得很好——所有的教練和所有的球員。但當然跟野手會有更多能分享的東西，像是紀慶然、陳世嘉等等，因為我們從一開始就在一起，每個人我都很想念。」

首次來到全新的訓練基地「皇鷹學院」，面對媒體詢問對新球場設施的看法時，魔鷹先是調皮地開玩笑說「它不好」，隨後大笑解釋：「開玩笑的啦！這裡看起來真的很棒，比我們過去兩年擁有的要好得多。擁有屬於自己的設施，包含打擊籠與休息室，讓我們能更舒適地投入工作。」

而目前選手已陸續進入實戰狀態，13日起將會連兩戰在澄清湖棒球場迎戰WBC中華隊。據悉，15日則預計將會在台南亞太副球場出戰韓職樂天巨人。