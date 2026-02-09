運動雲

114學年度小學生足球賽報名開跑　3月火熱開戰

▲114學年度小學生足球賽報名開跑，3月火熱開戰。（圖／大會提供）



記者杜奕君／綜合報導

「114學年度小學生足球賽」於今(115)年3月正式點燃戰火，運動部全民運動署提醒，賽事報名已進入最後倒數，將於2月13日中午12時截止，誠摯邀請全臺熱愛足球的小選手把握報名機會，透過本屆首創的「跨域組隊」機制揪團參賽，在綠茵場上盡情展現團隊合作精神。

本次設立的「跨域組隊」制度，打破了學校與行政區的界限，讓校隊或社區球隊能更自由地結合、共同組隊，實踐了「想踢球就找得到隊友」的核心精神。透過簡化參賽限制，有效消除了參與門檻，不僅讓資源較稀缺或剛起步的球隊能更輕鬆地接軌全國性賽事，更具體落實了運動平權的理念，確保每位熱愛足球的孩子都能擁有公平的競技舞臺。

在賽事整體規劃上，各縣市預賽於3月初舉行，並為充分考量學生及家長實際需求，安排於週末進行賽事，並結合地方政府共同辦理，提供選手安全且熟悉的競賽環境，減少參賽隊伍舟車勞頓的辛苦，帶動地方足球運動的推展。各縣市預賽冠軍隊伍將晉級全國決賽，另依各縣市報名隊伍數，各組別前3名縣市擇優2隊晉級，報名隊伍數為4至7名之縣市擇優1隊晉級，全國決賽預計每組至少32支隊伍參賽。

運動部全民運動署表示，本次活動宗旨在於為學生提供多元參與運動的契機。透過制度的優化與參與機會的擴大，期盼讓更多孩子能在輕鬆的氛圍下接觸足球、養成規律運動的習慣，並藉由與夥伴共同揮灑汗水的過程中，體驗團隊合作的樂趣，更實踐運動家精神，進而落實全民運動參與。歡迎對足球有興趣的小學生，把握機會報名

