羅德推WBC日本武士投手種市篤暉！　桃猿年輕打線將迎嚴峻考驗

▲種市篤暉。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿將於10、11日在日本石垣島與NPB千葉羅德海洋進行交流賽，桃猿二軍總教練鄭兆行今（9日）在受訪時透露，羅德11日預計推出入選2026世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊投手種市篤暉先發，他坦言這對年輕球員而言，是難得的歷練機會，「看看WBC投手是什麼樣的等級，對我們來講是好事。」

談到即將對上種市篤暉，鄭兆行直言球員都相當期待，「大家一定都搶著要打他。」

他認為，就算日本投手不是WBC等級，也一定具備相當水準，「雖然交流賽是以二軍選手為主，但他們投手都不弱，日本在投手培養上有很完整的制度，現在就看我們年輕選手怎麼去應對。」

打線安排方面，鄭兆行提及，此次交流賽將重點觀察年輕球員的訓練成果，包括李勛傑、張趙紘、許賀捷等人，去年多半已有一軍出賽經驗，被視為球隊未來先發戰力，「主要是看這陣子練球的成果，讓他們在比賽中展現出來。」

對於陣中年輕球員展現強烈企圖心，鄭兆行給予正面評價；他指出球員之間除了競爭，也會互相鼓勵，是目前球隊相當好的氛圍，「大家技術和心理狀態都不錯，但畢竟經驗還不夠，還是要看臨場對付日本投手的反應。」