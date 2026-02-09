中職新球季有望演「雙洋砲」對決　魔鷹曝心聲、對邦力多有個很高期盼

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中棒新球季即將迎來久違的「雙洋砲」對尬盛況，台鋼雄鷹重砲魔鷹（Steven Moya）9日返台也首度來到台鋼春訓基地，受訪時也談到了富邦悍將新洋砲邦力多（Luis Liberato），兩位過曾在多明尼加並肩作戰，如今在異鄉將變成對手，對此，魔鷹表示自己很開心看到更多外籍打者來台，而身為中職近兩年來唯一洋砲的使命感——他希望兩人能用精彩的火力表現，為未來更多優秀的外籍野手開拓來台之路。

富邦悍將日前簽下的多明尼加籍野手邦力多，而在來到台灣前，諮詢的對象也有已在中職征戰兩年的魔鷹，魔鷹透露自己沒藏私，當邦力多詢問關於台灣的一切時，他也馬上大方分享，並給予中職極高的評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這在洋將之間是很正常的事情，他們會想知道一個不了解的地方情況如何，」魔鷹說道，「我告訴他這裡是一個非常好的地方，我去年其實就說過，就像日職，他們有很多外國打者，所以當他（邦力多）問我時，我就直接說『這個聯盟非常有競爭力，如果你來這裡，你會讓它變得更有競爭力，這裡有好的打者和投手，是一個能讓你成功的聯盟。」

未來將面臨雙洋砲對尬，魔鷹仍強調上了場就是專業的良性競爭，更展現出十足的自信，「他（邦力多）是一個好打者，一個好球員，從好的方面來說，有競爭是好事。但我不在乎——他會做他的事，我會做我的事，我甚至沒在想他要做什麼，我只想著我自己要做什麼。」

▲富邦悍將新洋砲邦力多（左）。（圖／記者呂佳賢攝）

作為中職近年來最成功的洋砲，魔鷹對自己的定位不僅僅是全壘打王，更是一位先驅者，他再次強調，提升外籍野手的比例能讓聯盟變得更有競爭力，這種多元化發展對整體職棒環境的成長至關重要。而來台前兩年全聯盟就只有他一名洋砲，確實讓他感受到了一份責任。

「來到這裡並表現出色是一份很大的責任，以前大家說從海外來的好打者不多，但我最終的目標是——我希望邦力多也這麼想——我們可以共同把大門打開！」鷹魔認真說道，「就像我所做的，以及邦力多正在做的，我們可以為更多外籍野手打開大門來到這裡，球團會說：『噢該死，他們很能打！我們再去多找一點吧。』不論他們來自哪裡——多明尼加，那我們就去多明尼加找，因為他們很能打，這不僅是為了我們自己，更是為了我們之後的人。」