快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，年輕歲月、壞痞兔，海鷹達諾德、華克三世，愛國者梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲海鷹跑衛華克三世在本屆超級盃大發神威，勇奪最終MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

第60屆NFL美式足球「超級盃」9日登場，西雅圖海鷹靠著強勢防守作為後盾，在當家四分衛達諾德（Sam Darnold）傳出202外帶1次達陣領軍下，加上主力跑衛華克三世（Kenneth Walker III）跑陣27次，跑出135碼，最終幫助海鷹以29比13贏球，也奪下隊史第2座超級盃冠軍殊榮。華克三世也成為自1998年後，首位拿下超級盃MVP殊榮的跑衛。

超級盃今年適逢第60屆，海鷹與愛國者兩隊一路過關斬將形成最終對決，海鷹上半場在跑衛華克三世頻頻衝鋒陷陣下，取得9比0領先優勢。

兩隊雖然末節展開搶分大戰，但海鷹憑藉前3節掌握12分領先優勢，加上關鍵時刻頻頻造成愛國者四分衛梅伊（Drake Maye）掉球，海鷹防守組全場完成6次擒殺表現出色，也讓海鷹最終以29比13大勝。

不過最終本屆超級盃MVP得主，並非上半場表現出色的「踢球員」邁爾斯（Jason Myers），上半場14次跑陣，推進94碼，全場則跑出135碼的華克三世，最終仍順利拿下本屆MVP殊榮。

現年25歲，身高175公分的華克三世，也成為繼1998年丹佛野馬的名人堂跑衛戴維斯（Terrell Davis）後，相隔27屆之後，再次有跑衛在超級盃舞台拿下最終MVP殊榮。

▲海鷹華克三世、達諾德、麥克唐諾，愛國者梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲海鷹華克三世成為自1998年之後，首位以跑衛身分拿下超級盃MVP好手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 超級盃華克三世西雅圖海鷹MVP唐諾德

