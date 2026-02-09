WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

▲美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著3月世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，美國體育媒體《The Athletic》針對本屆賽事進行專題分析，點出多支強權的戰力結構與潛在變數。其中，美國隊被形容為「真正的棒球隊」，而多明尼加則被評為「理論上略勝日本」的頂級勁旅。

文章首先聚焦被外界譽為「歷代最強」的美國代表隊，打線方面，以洋基隊長賈吉（Aaron Judge）擔任核心，搭配水手捕手砲羅利（Cal Raleigh）、費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）等長程火力，同時納入金鶯新世代代表韓德森（Gunnar Henderson）以及小熊外野潛力股「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），形成兼具即戰力與未來性的打線配置。

投手戰力同樣是美國隊的一大亮點，先發輪值集結海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）與老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）等賽揚等級投手。

《The Athletic》形容，這支美國隊已不只是明星拼盤，而是一支「組織完整、功能分工明確的真正棒球隊」。此外，已於上季結束後退休的前道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），預計擔任長中繼角色，也為整體投手調度增添彈性，讓這支前一屆WBC亞軍隊伍在多樣性與穩定度上更上一層樓。

文章也特別點名多明尼加的整體戰力，多明尼加陣中匯聚教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、大都會強打索托（Juan Soto）、藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、教士主力內野手馬查多（Manny Machado）等一線球星，幾乎全由大聯盟頂級戰力構成。

《The Athletic》分析指出，從紙面戰力與球員層級評估，多明尼加可被視為本屆WBC僅次於美國的存在，甚至可以說在整體天花板上「略微超過日本」。

不過，文中也提醒，賽制與分組恐成為關鍵變數，指出在D組中被看好晉級的多明尼加與委內瑞拉，其中一隊勢必得在淘汰階段提前與日本交手，為通往四強之路增添不確定性。

在強權林立、賽程壓縮的經典賽舞台上，紙面戰力未必能完全兌現，臨場調度、投手使用與短期賽事的穩定度，仍將左右最終走向。