運動雲

>

WBC多明尼加「略勝日本」？　美國被評為「真正的棒球隊」

▲ 美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、宣布參戰經典賽的布哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的洋基球星賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著3月世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，美國體育媒體《The Athletic》針對本屆賽事進行專題分析，點出多支強權的戰力結構與潛在變數。其中，美國隊被形容為「真正的棒球隊」，而多明尼加則被評為「理論上略勝日本」的頂級勁旅。

文章首先聚焦被外界譽為「歷代最強」的美國代表隊，打線方面，以洋基隊長賈吉（Aaron Judge）擔任核心，搭配水手捕手砲羅利（Cal Raleigh）、費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）等長程火力，同時納入金鶯新世代代表韓德森（Gunnar Henderson）以及小熊外野潛力股「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），形成兼具即戰力與未來性的打線配置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手戰力同樣是美國隊的一大亮點，先發輪值集結海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）與老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）等賽揚等級投手。

《The Athletic》形容，這支美國隊已不只是明星拼盤，而是一支「組織完整、功能分工明確的真正棒球隊」。此外，已於上季結束後退休的前道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），預計擔任長中繼角色，也為整體投手調度增添彈性，讓這支前一屆WBC亞軍隊伍在多樣性與穩定度上更上一層樓。

文章也特別點名多明尼加的整體戰力，多明尼加陣中匯聚教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、大都會強打索托（Juan Soto）、藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、教士主力內野手馬查多（Manny Machado）等一線球星，幾乎全由大聯盟頂級戰力構成。

《The Athletic》分析指出，從紙面戰力與球員層級評估，多明尼加可被視為本屆WBC僅次於美國的存在，甚至可以說在整體天花板上「略微超過日本」。

不過，文中也提醒，賽制與分組恐成為關鍵變數，指出在D組中被看好晉級的多明尼加與委內瑞拉，其中一隊勢必得在淘汰階段提前與日本交手，為通往四強之路增添不確定性。

在強權林立、賽程壓縮的經典賽舞台上，紙面戰力未必能完全兌現，臨場調度、投手使用與短期賽事的穩定度，仍將左右最終走向。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓美國多明尼加日本

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

【高雄深夜暴力衝突】工程行老闆尾牙吃一半「被廠商押走」

熱門新聞

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

2大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

3柯蕭道別投手丘後找到新工作！

4洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

5樂天巨人球星粉絲服務到位

最新新聞

1WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

21998年後首見　跑衛華克三世奪超級盃MVP

3WBC打線若排大谷後！近藤健介全力拒絕

4道奇史奈爾恐趕不上開季　美媒曝原因

5第60屆NFL超級盃　海鷹奪隊史第2冠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

【太會了吧！】李多慧帥氣眼神擺POSE咬手指超犯規～

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

【真舒服】家裡門口躺了一隻豬在曬太陽XD

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366