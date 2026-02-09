白襪春訓就出現「失誤」　村上宗隆名牌拼字出包

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打內野手村上宗隆在美國春訓基地發生小插曲，今（9）日他透過個人Instagram限時動態分享，自己的置物櫃名牌名字出現「誤植」狀況，引發討論。

村上在限時動態中貼出更衣室內的名牌照片，只見其英文姓名被標示為「Munetaki Murakami」，與正確拼法「Munetaka Murakami」有一字之差，出現了烏龍錯誤，也讓球迷莞爾一笑。

▲村上宗隆的置物櫃名牌名字出現錯誤。（圖／截自村上宗隆IG）

回顧上季，白襪團隊累計100次守備失誤，為全大聯盟第3多，僅次於波士頓紅襪的116次與科羅拉多落磯的110次，新賽季尚未開打，卻已先在場外出現一次「失誤」。

今日村上正式進入位於亞利桑那州的白襪春訓基地，並在2A內野手西田陸浮的陪同下現身球場，身穿白襪訓練服的村上，先進行跑步等暖身活動，隨後投入傳接球與守備練習，逐步適應場地與節奏。

守備訓練結束後，村上也進入室內打擊籠，進行約50分鐘的打擊練習，儘管剛抵達美國，仍需克服時差問題，但他面對媒體詢問時，以一句「I’m good！」回應狀態，展現輕快動作與良好調整情況。