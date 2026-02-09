快訊／第60屆NFL超級盃熱戰　西雅圖海鷹勇奪隊史第2冠

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹跑衛華克三世領軍勇奪隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

全美體育盛事！第60屆NFL美式足球「超級盃」，9日於舊金山四九人主場利惠體育場火熱開戰，由新英格蘭愛國者交手西雅圖海鷹，上半場海鷹掌握3次射門機會，以9比0暫時領先，末節兩隊都有強勢達陣取分，但海鷹在前3節掌握領先優勢下，最終以29比13贏球，拿下隊史第2座超級盃冠軍。

海鷹與愛國者過去曾在2015年第49屆超級盃交手，當年在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，愛國者捧起最終隆巴迪金盃。

此次海鷹暌違11年再度於超級盃交手愛國者，希望拿下隊史第2冠殊榮，至於愛國者則在新世代四分衛梅伊（Drake Maye）領軍下，希望打造下一個王朝世代。

今日超級盃開場由美國知名樂團「年輕歲月」合唱團Green Day擔任開場嘉賓，致敬歷屆超級盃MVP得主。隨後知名歌手CP查理（Charlie Puth）演唱美國國歌後，本屆超級盃正式開戰。

▲海鷹主力四分衛達諾德此戰成功領軍奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

開賽海鷹就開始發揮攻勢，在當家四分衛達諾德（Sam Darnold）領軍下，加上主力跑衛華克三世（Kenneth Walker III）連續衝鋒陷陣下，上半場海鷹以9比0領先愛國者。

眾所期待的中場秀則由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）擔任主秀，以全西班牙曲目開唱，另外包括天后「女神卡卡」（Lady Gaga）、瑞奇馬汀（Ricky Martin）都驚喜現身，為活動帶來高潮。

下半場開踢後，海鷹邁爾斯（Jason Myers）再度41碼射門取分，讓海鷹再拿3分形成12比0大幅領先。

隨後第4節剩下13分28秒時，海鷹四分衛達諾德強勢傳球讓近端鋒巴納（AJ Barner）達陣取分，也是本屆超級盃首個達陣，隨後海鷹加踢分也順利拿下，以19比0遙遙領先。

但愛國者沒有放棄，終場前12分33秒，悶了整場的梅伊長傳35碼給霍林斯（Mack Hollins）完成達陣與加踢，也讓愛國者終於開胡拿下7分。

但隨後愛國者梅伊嘗試長傳，遭海鷹安全衛洛夫（Julian Love）抄截完成35碼回跑，隨後海鷹再度完成射門搶下3分，又將領先擴大來到22比7。

愛國者梅伊最後關頭又出現掉球嚴重失誤，隨後海鷹諾蘇（Uchenna Nwosu）完成回跑達陣，海鷹加踢分完成後，取得29比7遙遙領先。雖然愛國者梅伊傳球給史蒂文森（Rhamondre Stevenson）在球即將落地前得手達陣拿下6分，但仍有16分大幅落後。最終海鷹在此戰攻守俱佳表現下，繼2014年第48屆超級盃後，相隔12年後隊史第2度勇奪冠軍金盃殊榮。

▲愛國者在新世代四分衛梅伊領軍下，仍未能捧起超級盃冠軍金盃。（圖／達志影像／美聯社）