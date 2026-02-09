運動雲

>

快訊／第60屆NFL超級盃熱戰　西雅圖海鷹勇奪隊史第2冠

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹達諾德、華克三世，愛國者梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹跑衛華克三世領軍勇奪隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

全美體育盛事！第60屆NFL美式足球「超級盃」，9日於舊金山四九人主場利惠體育場火熱開戰，由新英格蘭愛國者交手西雅圖海鷹，上半場海鷹掌握3次射門機會，以9比0暫時領先，末節兩隊都有強勢達陣取分，但海鷹在前3節掌握領先優勢下，最終以29比13贏球，拿下隊史第2座超級盃冠軍。

海鷹與愛國者過去曾在2015年第49屆超級盃交手，當年在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，愛國者捧起最終隆巴迪金盃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次海鷹暌違11年再度於超級盃交手愛國者，希望拿下隊史第2冠殊榮，至於愛國者則在新世代四分衛梅伊（Drake Maye）領軍下，希望打造下一個王朝世代。

今日超級盃開場由美國知名樂團「年輕歲月」合唱團Green Day擔任開場嘉賓，致敬歷屆超級盃MVP得主。隨後知名歌手CP查理（Charlie Puth）演唱美國國歌後，本屆超級盃正式開戰。

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹達諾德、華克三世，愛國者梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲海鷹主力四分衛達諾德此戰成功領軍奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

開賽海鷹就開始發揮攻勢，在當家四分衛達諾德（Sam Darnold）領軍下，加上主力跑衛華克三世（Kenneth Walker III）連續衝鋒陷陣下，上半場海鷹以9比0領先愛國者。

眾所期待的中場秀則由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）擔任主秀，以全西班牙曲目開唱，另外包括天后「女神卡卡」（Lady Gaga）、瑞奇馬汀（Ricky Martin）都驚喜現身，為活動帶來高潮。

下半場開踢後，海鷹邁爾斯（Jason Myers）再度41碼射門取分，讓海鷹再拿3分形成12比0大幅領先。

隨後第4節剩下13分28秒時，海鷹四分衛達諾德強勢傳球讓近端鋒巴納（AJ Barner）達陣取分，也是本屆超級盃首個達陣，隨後海鷹加踢分也順利拿下，以19比0遙遙領先。

但愛國者沒有放棄，終場前12分33秒，悶了整場的梅伊長傳35碼給霍林斯（Mack Hollins）完成達陣與加踢，也讓愛國者終於開胡拿下7分。

但隨後愛國者梅伊嘗試長傳，遭海鷹安全衛洛夫（Julian Love）抄截完成35碼回跑，隨後海鷹再度完成射門搶下3分，又將領先擴大來到22比7。

愛國者梅伊最後關頭又出現掉球嚴重失誤，隨後海鷹諾蘇（Uchenna Nwosu）完成回跑達陣，海鷹加踢分完成後，取得29比7遙遙領先。雖然愛國者梅伊傳球給史蒂文森（Rhamondre Stevenson）在球即將落地前得手達陣拿下6分，但仍有16分大幅落後。最終海鷹在此戰攻守俱佳表現下，繼2014年第48屆超級盃後，相隔12年後隊史第2度勇奪冠軍金盃殊榮。

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹達諾德、華克三世，愛國者梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者在新世代四分衛梅伊領軍下，仍未能捧起超級盃冠軍金盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 超級盃NFL海鷹愛國者達諾德梅伊華克三世

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超級盃中場秀首度全西語演出　天王壞痞兔攜手女神卡卡熱唱

快訊／超級盃中場秀首度全西語演出　天王壞痞兔攜手女神卡卡熱唱

米蘭冬奧驚傳憾事！　美國滑雪女將沃恩摔斷腿直升機急救援

米蘭冬奧驚傳憾事！　美國滑雪女將沃恩摔斷腿直升機急救援

快訊／超級盃上演防守大戰　海鷹半場9比0領先愛國者

快訊／超級盃上演防守大戰　海鷹半場9比0領先愛國者

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／悲情！戰神梅克砍48分破聯盟新高　國王飛米跳投絕殺奪勝

快訊／悲情！戰神梅克砍48分破聯盟新高　國王飛米跳投絕殺奪勝

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

快訊／洋基工程歷史性首勝！　勇士被打爆洋將竟朝裁判吐口水

快訊／洋基工程歷史性首勝！　勇士被打爆洋將竟朝裁判吐口水

快訊／荒謬！富邦勇士洋將古德溫遭驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」

快訊／荒謬！富邦勇士洋將古德溫遭驅逐出場　竟朝裁判「吐口水」

快訊／好慘！史東落跑還不夠　戰神弗利沙、基德都掛免戰牌

快訊／好慘！史東落跑還不夠　戰神弗利沙、基德都掛免戰牌

【溫柔小狗】飼主餵黑狗吃東西　牠超小心怕咬到人的手

熱門新聞

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

2大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

3柯蕭道別投手丘後找到新工作！

4洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

5樂天巨人球星粉絲服務到位

最新新聞

1WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

21998年後首見　跑衛華克三世奪超級盃MVP

3WBC打線若排大谷後！近藤健介全力拒絕

4道奇史奈爾恐趕不上開季　美媒曝原因

5第60屆NFL超級盃　海鷹奪隊史第2冠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

【太會了吧！】李多慧帥氣眼神擺POSE咬手指超犯規～

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

【真舒服】家裡門口躺了一隻豬在曬太陽XD

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366