桃猿石垣島交流賽邁向第十年！ 市長熱烈歡迎盼深化台日棒球合作

▲石垣市市長中山義隆、二軍總教練鄭兆行、副領隊KOKI、樂天女孩。（圖／記者胡冠辰攝）

▲石垣市市長中山義隆（中）、樂天二軍總教練鄭兆行（左）、副領隊KOKI（右）樂天女孩（兩側）。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿今（9日）抵達日本石垣島，準備迎接與NPB千葉羅德海洋的交流賽賽事，在歡迎儀式中，石垣市市長中山義隆與桃猿二軍總教練鄭兆行先後致詞，雙方都強調台日透過棒球深化交流的重要性，也期待這項延續多年的合作能持續下去。

中山義隆在致詞時表示，非常開心再次歡迎樂天桃猿來到石垣島，他形容桃猿是一支能帶給球迷熱情與感動的球隊，這次交流不僅是單純的體育賽事，更象徵台日之間多層面的互動；他也提到，與羅德的對戰將有助於雙方球隊成長，並期盼藉由棒球交流，進一步拓展台日之間更多元的交流機會。

桃猿二軍總教練鄭兆行則感謝石垣市政府長年提供舞台，讓球隊能與羅德進行交流；他透露球隊與石垣島的合作已邁入第10年，期間共來訪9次，僅有1次因疫情中斷，雙方建立起相當緊密的關係。

接著鄭兆行提及，從教練團到球員，每年都相當期待來到石垣島比賽，除了當地優美的環境，更重要的是能與高水準球隊交手，讓年輕球員提前進入備戰狀態；他也向球員強調，此行不只是出國交流，更要展現實力，帶著去年台灣大賽所累積的拚戰精神，全力投入比賽。

第9屆「亞洲門戶交流賽」將於10、11日中午12點（台灣時間）在石垣市營球場登場，樂天桃猿將穿上第13代春訓戰袍，與千葉羅德海洋隊展開交流對決，持續為新球季暖身。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、羅德海洋、日本職棒、交流賽

