快訊／超級盃中場秀首度全西語演出　天王壞痞兔攜手女神卡卡熱唱

▲NFL「超級盃」中場秀，由拉丁天王壞痞兔以全西語曲目演出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

全美體育盛事！第60屆NFL美式足球「超級盃」，9日於舊金山四九人主場利惠體育場火熱開戰，由新英格蘭愛國者交手西雅圖海鷹，上半場打完海鷹以9比0暫時領先。眾所矚目的「中場秀」則由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）擔任主秀，以全西班牙曲目開唱，另外包括天后「女神卡卡」（Lady Gaga）、瑞奇馬汀（Ricky Martin）都驚喜現身開唱。

本屆超級盃依舊眾星雲集，全場最低票價高達3300元美金，折合新台幣將近10萬元，開場先由美國知名樂團「年輕歲月」合唱團Green Day擔任開場嘉賓，致敬歷屆超級盃MVP得主。隨後知名歌手CP查理（Charlie Puth）演唱美國國歌後，本屆超級盃正式開戰。

上半場海鷹取得9比0暫時領先後，眾所矚目的「中場秀」正式展開，先由靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）帶來招牌金曲《Lose Control》炒熱氣氛。隨後主秀壞痞兔登場，以全西語曲目演唱。

隨後壞痞兔更和驚喜現身的女神卡卡，一同合唱熱門單曲《Die with a Smile》另外包括樂壇拉丁天王瑞奇馬汀、嘻哈天后卡蒂·B（Cardi B）也都現身表演舞台，也讓此次超級盃的中場秀展現多元文化的重要宣示及里程碑。

▲壞痞兔與驚喜現身的女神卡卡在超級盃中場秀開唱。（圖／達志影像／美聯社）