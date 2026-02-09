米蘭冬奧驚傳憾事！　美國滑雪女將沃恩摔斷腿直升機急救援

▲米蘭冬奧驚傳憾事，美國滑雪女將沃恩比賽導致左腿嚴重骨折。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國滑雪名將沃恩（Lindsey Vonn）在米蘭冬奧女子下坡賽發生重大意外，她出發後不久即失去平衡重摔倒地，左腿嚴重骨折無法自行起身。現場氣氛瞬間凝結，觀眾席一片沉默，比賽因此緊急中斷超過20分鐘，救援直升機約15分鐘後抵達，將她送往醫院進行手術，目前傷勢已暫時穩定。

現場轉播畫面顯示，沃恩出場僅短短13秒，就在高速滑行中遭賽道門板擦撞右肩，隨即翻倒重摔。由於醫療團隊擔心她傷勢過重，未直接安置進機艙，而是改以吊掛方式送醫。直升機升空時，全場響起掌聲替她打氣。

41歲的沃恩是女子滑雪史上代表性人物之一，曾在2010年冬奧奪金，也多次稱霸世錦賽。她2019年一度宣布退役，並以34歲之齡成為世錦賽最年長奪牌的女選手。場外動態同樣受到關注，2012年曾與高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）交往，引發高度話題。

沃恩於2024年底正式復出，目標鎖定2026年米蘭冬奧，並視為職業生涯的「最後一舞」，比賽地點正是她最喜愛的柯蒂納戴比索滑雪場。然而她本月初已出現左膝前十字韌帶撕裂，仍選擇帶傷參賽，狀況並不理想，最終釀成這次嚴重事故。

國際滑雪和單板滑雪總會主席埃利亞施（Johan Eliasch）對此表示遺憾，形容事件是一場悲劇，同時也理解沃恩想拚到最後的決心。不過42歲的退役滑雪金牌名將馬澤（Tina Maze）指出，即便身體健康都可能發生意外，更何況是在帶傷狀態下參賽，風險恐怕只會進一步放大。

▲美國滑雪女將沃恩左腿骨折，出動直升機緊急救援。（圖／達志影像／美聯社）