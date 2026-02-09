運動雲

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

▲克蕭（Clayton Kershaw）生涯3000K終於入袋。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯蕭（Clayton Kershaw）新球季將加入《NBC》轉播團隊擔任球評。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

上季正式宣布退休的美國職棒傳奇投手柯蕭（Clayton Kershaw）接下來不僅將以投手身分為美國出戰2026年世界棒球經典賽，新球季他也找到新頭路，將與瑞佐（Anthony Rizzo）與沃托（Joey Votto）一起加入美國媒體巨擘NBC（NBCUniversal）的MLB轉播團隊擔任球評，以最新鮮的視角為球迷解析賽事。

《NBC》今年正式重返美國職棒大聯盟轉播市場，大手筆找來柯蕭、瑞佐與沃托三位大咖退役球星擔任球評，其中柯蕭在洛杉磯道奇隊效力18個賽季後，於2025年紀後正式退役，身為同代最具統治力的左投，他生涯累積223勝96敗，擁有3座塞揚獎與3座世界大賽冠軍，並在2014年榮獲國聯MVP，下個月還將首度代表美國隊出戰WBC經典賽。

而瑞佐也在大聯盟征戰 14年，待過教士、小熊與洋基，他最為人津津樂道的時刻，莫過於2016年為芝加哥小熊隊接住世界大賽最後一個出局數，終結了隊史長達108年的冠軍荒，瑞佐生涯敲出303轟，4度奪下金手套獎。而沃托則是辛辛那提紅人的靈魂人物，效力17年期間6度入選明星賽，並在2010年獲選國聯MVP，以精準選球擁有卓越上壘能力的他被譽為「近代最強選球機器」，退役後轉戰球評也備受期待。

這三位名將將主要負責 NBC 頻道與 Peacock 串流平台獨家轉播的《週日晚間棒球》（Sunday Night Baseball）賽前節目。此外，在攸關晉級的季後賽外卡系列賽（Wild Card Series）期間，他們也將擔任核心分析師。

關鍵字： 柯蕭NBCMLB球評棒球

