快訊／超級盃上演防守大戰　海鷹半場9比0領先愛國者

▲第60屆NFL美式足球「超級盃」，海鷹跑衛華克三世上半場幫助球隊9比0領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

全美體育盛事！第60屆NFL美式足球「超級盃」，9日於舊金山四九人主場利惠體育場火熱開戰，由本賽季拿下17勝3敗的新英格蘭愛國者交手16勝3敗的西雅圖海鷹，上半場愛國者雖然一度掌握較多持球時間，但海鷹掌握3次射門機會，加上防守組表現出色，中場打完海鷹以9比0暫時領先。

海鷹與愛國者過去曾在2015年第49屆超級盃交手，當年在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，愛國者捧起最終隆巴迪金盃。

此次海鷹暌違11年再度於超級盃交手愛國者，希望拿下隊史第2冠殊榮，至於愛國者則在新世代四分衛梅伊（Drake Maye）領軍下，希望打造下一個王朝世代。

▲海鷹四分衛達諾德上半場率隊取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

今日超級盃開場由美國知名樂團「年輕歲月」合唱團Green Day擔任開場嘉賓，致敬歷屆超級盃MVP得主。隨後知名歌手CP查理（Charlie Puth）演唱美國國歌後，本屆超級盃正式開戰。

開賽海鷹就開始發揮攻勢，在當家四分衛達諾德（Sam Darnold）領軍下，海鷹迅速以射門取得3比0領先。隨後兩隊都發揮強勢防守，首節海鷹就以3分之差壓制愛國者。

海鷹主力跑衛華克三世（Kenneth Walker III）頻頻發揮，連續衝鋒陷陣下，再度幫海鷹製造射門機會，反觀愛國者四分衛梅伊上半場就遭海鷹防守組擒殺3次之多，上半場海鷹再度連續掌握射門機會，以9比0領先愛國者。

海鷹與愛國者上半場都沒有發生任何失誤，不過海鷹在跑陣（95碼對33碼）、傳球碼數（88碼對18碼）都大幅壓制愛國者。海鷹華克三世上半場跑出94碼，寫下超級盃史上第2多紀錄，成為球隊領先關鍵要角。

▲愛國者四分衛梅伊上半場多次遭到擒殺，球隊也陷入落後局面。（圖／達志影像／美聯社）