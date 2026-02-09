運動雲

>

森根遞補SGA入選！連兩年出戰明星賽、隊友杜蘭特也來祝賀

▲休士頓火箭中鋒森根（Alperen Sengun）遞補入選明星賽。（圖／翻攝自NBA官網）

▲休士頓火箭中鋒森根（Alperen Sengun）遞補入選明星賽。（圖／翻攝自NBA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆當家巨星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷退出2026年NBA明星賽，不過稍早聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）宣布，他所留下來的空缺，將由休士頓火箭隊的土耳其明星中鋒森根（Alperen Sengun）遞補，森根不僅達成連兩年入選明星賽成就，接下來也將加入由約基奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的國際隊。

今年23歲的森根在進入NBA第5季打出生涯代表作，本季迄今出賽44場，場均貢獻20.8分、9.4籃板以及生涯新高的 6.3助攻，另外還外帶1.41抄截與1阻攻。據數據統計，森根目前場均得分排名聯盟第30、籃板第10、助攻第16，是聯盟中極少數能同時在得分、籃板與組織端皆進入頂尖行列的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令人驚嘆的是，森根是本季全聯盟唯三能達成場均「至少 20 分、9 籃板、6 助攻」的球員之一，另外兩位分別是兩屆MVP約基奇以及老鷹隊新星強森（Jalen Johnson），日前他也才剛在對戰雷霆的比賽，剛繳出個人生涯第10次大三元，在火箭隊史中比肩傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與哈登（James Harden），成為隊史第三位達成此紀錄的球員。

森根也成為繼杜蘭特後，火箭第二位入選明星賽的代表，這也讓火箭成為聯盟第5支擁有複數明星賽席次的球隊，其餘四隊分別為湖人、活塞、金塊與尼克。稍早杜蘭特也開心在社群媒體上恭喜隊友入選，並霸氣表示接下來森根只會再入選更多次。

第75屆NBA明星賽將於台灣時間2月16日早上6點，於加州英格爾伍德（Inglewood）全新落成的「直覺巨蛋（Intuit Dome）」舉行，本屆賽事將首創「三隊循環賽」制，由兩支美國隊與森根所屬的世界隊共三隊進行四場12分鐘的比賽。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

熱門新聞

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

柯蕭告別投手丘後找到新工作！將與大聯盟兩名將一起當球評

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

2大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

3柯蕭道別投手丘後找到新工作！

4洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

5樂天巨人球星粉絲服務到位

最新新聞

1WBC多明尼加略勝日本？美國真正的棒球隊？

21998年後首見　跑衛華克三世奪超級盃MVP

3WBC打線若排大谷後！近藤健介全力拒絕

4道奇史奈爾恐趕不上開季　美媒曝原因

5第60屆NFL超級盃　海鷹奪隊史第2冠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

【太會了吧！】李多慧帥氣眼神擺POSE咬手指超犯規～

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

【真舒服】家裡門口躺了一隻豬在曬太陽XD

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366