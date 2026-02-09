森根遞補SGA入選！連兩年出戰明星賽、隊友杜蘭特也來祝賀

▲休士頓火箭中鋒森根（Alperen Sengun）遞補入選明星賽。（圖／翻攝自NBA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆當家巨星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷退出2026年NBA明星賽，不過稍早聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）宣布，他所留下來的空缺，將由休士頓火箭隊的土耳其明星中鋒森根（Alperen Sengun）遞補，森根不僅達成連兩年入選明星賽成就，接下來也將加入由約基奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的國際隊。

今年23歲的森根在進入NBA第5季打出生涯代表作，本季迄今出賽44場，場均貢獻20.8分、9.4籃板以及生涯新高的 6.3助攻，另外還外帶1.41抄截與1阻攻。據數據統計，森根目前場均得分排名聯盟第30、籃板第10、助攻第16，是聯盟中極少數能同時在得分、籃板與組織端皆進入頂尖行列的球員。

更令人驚嘆的是，森根是本季全聯盟唯三能達成場均「至少 20 分、9 籃板、6 助攻」的球員之一，另外兩位分別是兩屆MVP約基奇以及老鷹隊新星強森（Jalen Johnson），日前他也才剛在對戰雷霆的比賽，剛繳出個人生涯第10次大三元，在火箭隊史中比肩傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與哈登（James Harden），成為隊史第三位達成此紀錄的球員。

森根也成為繼杜蘭特後，火箭第二位入選明星賽的代表，這也讓火箭成為聯盟第5支擁有複數明星賽席次的球隊，其餘四隊分別為湖人、活塞、金塊與尼克。稍早杜蘭特也開心在社群媒體上恭喜隊友入選，並霸氣表示接下來森根只會再入選更多次。

第75屆NBA明星賽將於台灣時間2月16日早上6點，於加州英格爾伍德（Inglewood）全新落成的「直覺巨蛋（Intuit Dome）」舉行，本屆賽事將首創「三隊循環賽」制，由兩支美國隊與森根所屬的世界隊共三隊進行四場12分鐘的比賽。