廖偉皓17分創生涯新高！三分球6投4中、成連敗海神大亮點

▲高雄全家海神前鋒廖偉皓。（圖／高雄全家海神提供）

高雄全家海神新秀前鋒廖偉皓展現初生之犢不畏虎的氣勢，繼7日攻下10分後，8日在面對新北中信特攻一役，全場三分球6投4中，狂轟生涯新高17分，外加2抄截，儘管球隊目前處於低迷狀態，廖偉皓仍用穩定的外線與積極的態度，成為海神本土戰力中令人眼睛一亮的新星。

出身HBL名門南山高中、大學時期轉戰國立體大的廖偉皓，在TPBL選秀首輪第6順位被海神挑中，擁有196公分優異身材的他，在大學教頭桑茂森的磨練下轉型射手。今日展現高效外線火力，廖偉皓賽後表示「平常練完球，我就會針對今天比賽做的動作加練，剛好在比賽中發揮出來，覺得之前的努力是有效的。」

談到連兩場得分雙位數的優異表現，廖偉皓強調自己始終保持「平常心」。身為菜鳥，他深知在球隊低迷時，首要任務是不能與主力球員落差太大，「既然我上去了，就不能跟做出判斷不好的事情，防守首要，有防守才有進攻。」他提到，賽前會議討論出的防守體系必須嚴格執行，在防守端穩住後，進攻端則發揮自身優點，「能投我就投，能切就切。看到空檔不要猶豫，就是果斷出手。」

即便寫下生涯得分新高，這位年輕新秀對自我要求依舊嚴格，他自省表示，今日失誤過多是美中不足之處，「減少失誤就有機會，自己在轉換快攻跟防守端也要再磨練。」

面對球隊目前的困境，廖偉皓希望能將這兩場的信心延續下去，持續以防守帶動進攻，扮演好冷靜射手的角色，只要上場就把握機會去為球隊貢獻。