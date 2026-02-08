運動雲

>

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

▲代表團團長、中華奧會蔡家福主席7日與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧賽區，訪視男子阿爾卑斯式滑雪選手張天將。（圖／中華奧會提供）

▲代表團團長、中華奧會蔡家福主席（左）與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧賽區，訪視男子阿爾卑斯式滑雪選手張天將。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭冬奧近日如火如荼展開，由於各個賽場相當分散，代表團團長、中華奧會蔡家福主席7日與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧賽區，訪視男子阿爾卑斯式滑雪選手張天將，與教練古國華、物治師吳家羽了解訓練進度與生活環境。這趟也準備一些食物補給品，希望能讓團隊在訓練與比賽期間適時補充體力。 而代表團總領隊林廷芳則前往普雷達佐賽區，為我國越野滑雪比賽的余睿選手加油。

▲▼代表團總領隊林廷芳則前往普雷達佐賽區，為我國越野滑雪比賽的余睿選手加油。（圖／中華奧會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲代表團總領隊林廷芳則前往普雷達佐賽區，為我國越野滑雪比賽的余睿選手加油。（圖／中華奧會提供）

蔡家福主席個人也陸續致贈各個代表隊1,000歐元激勵金，表達對於各個代表隊持續不懈投入訓練及比賽的鼓勵與支持。

蔡家福主席一行6日一早抵達米蘭，中午便與駐義大利代表處蔡允中大使及米蘭辦事處林讚南處長會面交流，我駐義大利代表處及米蘭辦事處此次在籌備過程中於接機、交通安排及諸多行政協調上提供許多協助。蔡家福表達感謝之意，雙方也就代表團在地運作、後續賽程支援及相關聯繫機制進行討論，希望透過與駐外單位密切合作，讓選手在海外參賽期間獲得更完善的支援。

▲代表團團長、中華奧會蔡家福主席7日與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧賽區，訪視男子阿爾卑斯式滑雪選手張天將。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會蔡家福主席7日與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧賽區，訪視張天將。（圖／中華奧會提供）

此外，6日晚間蔡家福主席、蔡允中大使、林讚南處長及徐孝慈秘書長等也均出席開幕典禮觀禮，了解整體賽會與代表團狀況，並為我代表團於各個賽區分別開幕進場的選手與隊職員們加油，並持續與代表團人員掌握各選手備戰進度。

在探訪第一次參加冬奧的張天將選手時，蔡家福表示，此行鼓勵選手要有信心，並充分做好準備，專注在比賽上，有信心就能完成賽事，但安全最重要。他也透過與選手及教練溝通，了解博爾米奧當地由三間飯店整合為選手村，選手對於當地住宿環境與餐飲條件適應良好，讓他放心許多。

「這次看到很多選手還很年輕，也讓選手知道我們很關心、重視他。」蔡家福表示，中華奧會身為選手的後盾，會盡全力給予最大的支持。而張天將選手從10歲開始滑雪，目前19 歲可以參與冬奧，張天將表示，他感到非常開心，也會好好把握這次的機會，希望大家一起為他加油。

關鍵字： 冬奧中華代表團張天將蔡家福米蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

獵鷹擊落洋基納4連勝好過年　主帥柯納說季後賽才是真戰場

獵鷹擊落洋基納4連勝好過年　主帥柯納說季後賽才是真戰場

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

中信特攻單場30助攻　主帥開心「分享球」深植球隊基因

中信特攻單場30助攻　主帥開心「分享球」深植球隊基因

林安可西武春訓備戰WBC　向桑原將志學會一句日文

林安可西武春訓備戰WBC　向桑原將志學會一句日文

謝政鵬帶傷攜黃琮豪照上、吳東霖輾壓對手　中華隊措黎巴嫩守住一級

謝政鵬帶傷攜黃琮豪照上、吳東霖輾壓對手　中華隊措黎巴嫩守住一級

高中木聯／海事游擊手陳鑫安關鍵安拚選秀身價　教頭點出3大優勢

高中木聯／海事游擊手陳鑫安關鍵安拚選秀身價　教頭點出3大優勢

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

熱門新聞

挺冬奧國手！奧會蔡家福發激勵金　與駐義大使合做選手最強後盾

梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

獵鷹擊落洋基納4連勝好過年　主帥柯納說季後賽才是真戰場

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

真。全台灣最難追！張博雅雙破全國、8秒12摘60公尺跨欄金牌

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挺冬奧國手　蔡家福發激勵金

2班提爾雙二十、率夢想家潰戰神

3獵鷹連勝過年　主帥思考對付勇猿

4右手夾傷改練左手！周竩涵義力綻放

5「跨欄美少女」雙破全國摘金

最新新聞

1挺冬奧國手　蔡家福發激勵金

2班提爾雙二十、率夢想家潰戰神

3獵鷹連勝過年　主帥思考對付勇猿

4右手夾傷改練左手！周竩涵義力綻放

5特攻單場30助攻　讓分享球成基因

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

【太會了吧！】李多慧帥氣眼神擺POSE咬手指超犯規～

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

【鵝尷尬了】鵝走路不看路　自己撞金爐後裝沒事離開

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366