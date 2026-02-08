梅克再轟34無用！班提爾27+20率夢想家輕取單洋將戰神、本季對戰4連勝

▲福爾摩沙夢想家班提爾。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家8日作客台北台新戰神，憑藉著洋將班提爾全場狂轟27分、20籃板的「雙二十」恐怖數據，力壓轟下全場最高34分22籃板的梅克夢，率領想家洋將終場以104比91擊敗戰神，夢想家開心收下2連勝，本季更寫下對戰台北戰神4連勝紀錄。

台北台新戰神近期陷入嚴重的洋將傷病潮，基德）右膝不適、新洋將弗利沙腸胃炎、連昨日受傷的錢肯尼也因手腕傷勢缺陣，這使得戰神連兩天被迫以「單洋將」梅克應戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅克展現了驚人的體能與鬥志，繼昨日出賽46分鐘後，今日再度上場45分59 秒。雖然他交出34分、22籃板的雙二十成績，但雙拳難敵四手，尤其是四節戰神體力見底，全隊除了梅克以外，其餘成員合計12投僅2中、單節只拿了5分，導致比分被徹底拉開。

▲臺北台新戰神梅克。（圖／TPBL提供）

夢想家總教練簡浩賽後坦言，對方連續出賽且人手短缺，確實讓球隊在體能與對位上占有優勢。夢想家全場抓下15個進攻籃板，轉換成17分的二次進攻得分，成為勝負關鍵，「他們是背靠背的比賽，體能明顯下滑，下半場我提醒球員，不管進球與否都要快速回防，不能讓他們把節奏慢下來。」

除了班提爾外，夢想家高柏鎧挹注16分、13籃板，蔣淯安繳出12分、8助攻，張宗憲與馬建豪也分別有穩定發揮，全隊共5人得分上雙。

儘管苦吞3連敗，戰神總教練許皓程仍對球員的態度感到驕傲，他表示，球隊這週經歷了太多狀況，但本土球員在執行面上展現了極佳的化學效應，並特別點名感謝梅克百分之百承擔責任。

梅克則霸氣表示 「這就是籃球，你可以選擇逃跑，也可以選擇接受挑戰，而我選擇挑戰，比賽結束後，我的重心就是準備下一場，我只是專注於完成場上的任務。」