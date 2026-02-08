獵鷹擊落洋基納4連勝好過年　主帥柯納說季後賽才是真戰場

運動雲

▲台南台鋼獵鷹擊敗洋基工程，在過年前收下4連勝。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹洋將翟蒙狂轟32分，幫助球隊在過年前收下4連勝。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

P. LEAGUE+ 今日（8日）上演一場峰迴路轉的對決，近況極佳的台南台鋼獵鷹作客挑戰昨日剛拿隊史首勝的洋基工程。獵鷹此役展現強大韌性，克服對手「巨人雙塔」的禁區壓力，憑藉洋將翟蒙狂轟32分，以及多比末節12分的關鍵演出，終場以104比98險勝，獵鷹帶著4連勝與聯盟第2的佳績進入農曆年假，而洋基工程則因罰球線失守，遺憾未能完成連勝。

開賽洋基工程便展現「巨人陣」的威脅，平均身高達223公分的德古拉與庫薩斯頻頻在籃下討到便宜，讓獵鷹的籃板保護陷入苦戰，不過隨後獵鷹發揮速度優勢，主控谷毛唯嘉頻頻發動轉換進攻，搭配陳范柏彥在外線的冷箭，上半場結束，獵鷹以55比51暫時領先。

易籃後，洋基工程改變策略，由李漢昇與陳昱瑞加強外圍進攻，成功拉開獵鷹的防線，德古拉利用厚實的身軀在罰球線不斷取分，洋基工程在第三節數度看到反超希望，但獵鷹翟蒙手感火燙，無論是中距離跳投或是強行切入皆有斬獲，三節結束獵鷹仍保有微幅領先。

第四節戰況進入白熱化，洋基工程在內線的強勢表現讓獵鷹陷入犯規麻煩。此時，獵鷹洋將多比挺身而出，他多次突破洋基的區域防守，單節獨拿12分，並在有封阻的情況下強行切入得分，穩住球隊氣勢。

比賽倒數21.秒，洋基陳昱瑞兩罰全中，將比分追至98比99，獵鷹隨後把握罰球機會。關鍵時刻，洋基工程握有最後一次追平進攻權，主控李漢昇在三分線外獲得空位出手機會，可惜未能命中，在抓下籃板後的反擊中，李漢昇意外在無碰撞情況下倒地失球，讓獵鷹輕鬆擺進兩分，比賽就此定調。

▲洋基工程不敵台鋼獵鷹，無緣拿隊史首次連勝。（圖／PLG提供）

▲洋基工程不敵台鋼獵鷹，無緣拿隊史首次連勝。（圖／PLG提供）

洋基工程總教練李逸驊賽後點出球隊落敗主要就是細節失誤，「獵鷹在破解我們的區域防守上有備而來，多比在最後關頭的切入非常致命，最可惜的是我們沒有把握住對方犯規麻煩的優勢，上半場對方大中鋒都有犯規困擾，我們卻沒能把他們打下去，讓他們撐到第四節，加上我們罰球漏掉16球，這都是敗因。」

獵鷹總教練柯納則對球隊能帶著4連勝進入假期感到欣慰，不過他也精闢點出球隊的目標一直都都沒有放在例行賽，「我們一直是以季後賽的角度在思考，雖然擊敗洋基很重要，但洋基並非我們季後賽的主要假想敵，接下來這段休兵期，我們會專注於如何分析並在系列賽中擊敗富邦勇士，再去向領航猿發起挑戰。」

