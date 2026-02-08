運動雲

中信特攻單場30助攻　主帥開心「分享球」深植球隊基因

▲中信特攻總教練莫米爾。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻作客擊敗高雄全家海神。（圖／中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

新北中信特攻今（8日）於高雄巨蛋上演在客場展現強大宰制力，終場以113比84輕取高雄全家海神，特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後對球員展現的能量感到非常驕傲，直言球員從開賽第1分鐘起就精準掌控了攻守細節。」

莫米爾賽後出席記者會時指出，知道今天的對手海神目前陣容因傷病稍顯短缺，也希望他們都能保持健康，但他也肯定特攻的子弟兵們，「我為球員感到非常驕傲，大家的專注度與能量都非常高，展現出我們期待的樣貌，希望這樣的態度能延續一整季。」

談到全隊單場就送出多達30次助攻，幾乎是對手的兩倍，莫米爾滿意地說道，「我們一直強調分享球，球員們都很聰明、懂得閱讀比賽，這反映在我們團隊助攻數上，這也是我們的優勢。」

▲中信特攻總教練莫米爾。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻總教練莫米爾。（圖／新北中信特攻提供）

陣中靈魂人物林韋翰此役扮演定心丸，他強調專注本分與帶給隊友信心的重要性，「今天就是專注做好本分，在球隊需要我時掌控節奏、掌握優勢。很開心替補球員都有把握住教練給的時間，展現企圖心讓教練團看到，我們有很多人可以證明實力。」

阿巴西則點出防守端的回溫是獲勝關鍵，「我們今天全部人都很專注，尤其是防守比上次好。上次來這邊一開賽就鬆懈，但今天很不一樣。希望之後每周開賽都能保持這樣的防守強度。」

面對下週即將到來的農曆年前收官戰，莫米爾說目標非常明確，就是要全力贏球，「目標很簡單，就是把球贏下來就對了。我們會持續用好的方法與能量去準備，希望在上半季能畫下一個完美的結尾。」

關鍵字： 中信特攻高雄海神阿巴西莫米爾林韋翰

【北捷連環縱火】72歲翁從大安森林站犯案　經西門町還變裝

