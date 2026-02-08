運動雲

林安可西武春訓備戰WBC　向桑原將志學會一句日文

▲林安可。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

剛加盟西武獅的林安可近日在春訓期間接受《太平洋聯盟TV》訪問，談到目前調整狀況時表示一切正朝好的方向前進，「我覺得越來越好，就是在調整。」至於台灣春訓與日本春訓的差異，他簡短指出「日本的時間可能比較長一點」，認為節奏與安排上確實有不同。

談到現階段訓練的意識重點，林安可將焦點放在打擊細節上，「打擊方面，讓擊球點更穩定，把球打平、打強。」被問到與投手隅田知一郎對決的感想，林安可透露手感其實不差，「手感我覺得還不錯，至少第一顆可能沒有掌握好，但是二、三顆我覺得感覺還不錯。」

生活面方面，林安可談到日本美食時直說印象不錯，「好吃的，其實這邊東西都蠻好吃的。」他也分享與隊友桑原將志之間的趣味互動，桑原將志會當他的日文老師，當被問到有沒有特別喜歡的日文，他笑說：「特別喜歡的？那就是疲れた。」至於是否代表練習量大，他則否認，「沒有，就是對他開玩笑，他就會問我疲れた，我就會說はい。」

隨著世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，林安可也談到接下來的目標，他直言想更快進入實戰對戰節奏，「想快點進入那種對戰、跟投手對戰的感覺，因為WBC也快到了。」最後他也向西武獅球迷喊話，「大家好，我叫安可，希望今年能用好的表現讓你記住我，也請多支持。」

