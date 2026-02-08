運動雲

>

謝政鵬帶傷攜黃琮豪照上、吳東霖輾壓對手　中華隊措黎巴嫩守住一級

▲中華隊台維斯杯以3比1擊敗黎巴嫩，賽後全隊開心與球迷合影。（圖／網球協會提供）

▲中華隊台維斯杯以3比1擊敗黎巴嫩，賽後全隊開心與球迷合影。（圖／網球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026中黎台維斯盃世界一級升降賽（2026 Davis Cup World Group 1st Play-Off TPE vs LBN）今（8）日於臺北市網球中心進行進行五戰三勝制第二天賽程。在首日雙方戰成1比1平手的情況下，中華隊靠著關鍵雙打謝政鵬／黃琮豪，以及單打吳東霖連下兩點，最終以3比1扳倒來訪的黎巴嫩，不僅成功守住世界一級資格，也討回8年前負於黎巴嫩的一箭之仇。

首日雙方戰成平手，讓今日第3點雙打變得非常關鍵，勝者即可率先「聽牌」。中華隊派出帶傷上陣的老將謝政鵬搭檔黃琮豪應戰；黎巴嫩依原定策略，由單、雙打一哥哈桑（Benjamin Hassan）搭配其教練、未具世界排名的伊布拉辛（Hasan Ibrahim）出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

34歲老將「A鵬」謝政鵬為此場雙打的關鍵，他在1月於泰國參加挑戰賽後扭傷右腳，又受痛風所苦，長達三周幾乎無法正常練球，兩周前返台時只能天天接受針灸與電療，直到賽前僅能進行原地接發球練習。他透露，直到今比賽前才確定出賽，「我一直在想要不要下場，是否讓年輕選手上，但前一天跟冠毅練了40分鐘，最後決定就是把藥吃了就下去！」

這場雙打激戰異常膠著，首盤一開始雙方互破發球局後一路互保，謝政鵬在救球時一度衝撞底線廣告看板，所幸並無大礙。雙方激戰6比6搶七時，謝／黃組合一開始以0比4落後，但兩人沒有放棄，並在3比6時面臨3個盤末點，卻展現強大韌性。謝政鵬關鍵時刻上演倒地閃球再彈起來上網截擊的美技，最後連下5分，反倒以8比6逆轉拿下首盤，讓現場球迷陷入瘋狂。

▲中華隊第三點雙打謝政鵬和黃琮豪拿下勝利 。（圖／網球協會提供）

▲中華隊第三點雙打謝政鵬和黃琮豪拿下勝利 。（圖／網球協會提供）

第二盤雙方再度上演互保大戰，謝／黃配在第6局成功破發伊布拉辛發球局後穩穩守住所有發球局，以6比3收下勝利，替中華隊拿下關鍵第3點。

賽後，睽違多年再度披上中華隊戰袍的謝政鵬直呼享受主場氛圍，「能在家裡比賽真的很開心、很爽！觀眾幫我們拉起整個氣氛，很久沒有這麼興奮了。」談到關鍵救球，他笑說：「那一球殺過來，覺得琮豪會被擠到，而且我們場地有點快，我腳沒辦法真的蹲下去，只能選擇躺下來，用核心力量反彈回去，再接著上網，雙打就是0.7秒內要做很多決定，幸好我們的默契還在。」

延續雙打勝利的氣勢，第4點單打由世界排名第373的吳東霖對上連續兩天出賽、已鏖戰三場的黎巴嫩一哥哈桑。吳東霖的重砲火力完全發揮，發球局完全未遭破發，全場未讓對手拿到任何破發點，僅花58分鐘便以6比3、6比4直落二勝出，成功幫助中華隊擊退黎巴嫩。

 ▲中華隊第四點單打吳東霖收下關鍵勝利。（圖／網球協會提供）

▲中華隊第四點單打吳東霖收下關鍵勝利。（圖／網球協會提供）

吳東霖此役一、二發得分率高達86%與90%，他賽後也滿意自己的發球表示：「這片場地速度偏快，來回不多，讓我在發球時比較不會處在高心跳狀態，也更容易把一發打進。我很喜歡團體賽的氛圍，這種環境會讓我更有動力。」
成功力挫黎巴嫩後，中華隊總教練楊宗樺賽後指出，勝負關鍵在於雙打首盤搶七逆轉，「特別是在3:6落後還能拿下來，士氣上會差很多。哈桑狀況也蠻好的，在這個場地雙打並不容易。」至於吳東霖的表現，他笑說：「這兩天我幾乎不用跟他說什麼，我的習慣是在選手順的時候，不去多影響選手會更好。」

對於9月的台維斯盃世界一級賽事，楊宗樺也坦言挑戰將更加嚴峻，「我覺得我們這次陣容大家都表現不錯，但以我身為教練的角色來說，屆時的對手肯定更加難打，當然期望中華隊也能以最強陣容迎戰！」
 

關鍵字： 台維斯盃中華隊謝政鵬吳東霖黎巴嫩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

衛冕軍道奇人事異動！　強力左投遭DFA、撿回冠軍替補捕手

衛冕軍道奇人事異動！　強力左投遭DFA、撿回冠軍替補捕手

落腳紅襪隔天返美　鄭宗哲穿紅衣啟程備戰春訓

落腳紅襪隔天返美　鄭宗哲穿紅衣啟程備戰春訓

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

4蔡其昌懇切拜託增中職場次

5澳洲主帥直言日本是最大假想敵

最新新聞

1「跨欄美少女」雙破全國摘金

2中華隊3比1擊潰黎巴嫩　守住一級席次

3林安可向桑原將志學會一句日文

4黃以謙助新社闖進第三階段

5高中木聯／陳鑫安關鍵安拚選秀身價

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366