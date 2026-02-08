謝政鵬帶傷攜黃琮豪照上、吳東霖輾壓對手　中華隊措黎巴嫩守住一級

▲中華隊台維斯杯以3比1擊敗黎巴嫩，賽後全隊開心與球迷合影。（圖／網球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026中黎台維斯盃世界一級升降賽（2026 Davis Cup World Group 1st Play-Off TPE vs LBN）今（8）日於臺北市網球中心進行進行五戰三勝制第二天賽程。在首日雙方戰成1比1平手的情況下，中華隊靠著關鍵雙打謝政鵬／黃琮豪，以及單打吳東霖連下兩點，最終以3比1扳倒來訪的黎巴嫩，不僅成功守住世界一級資格，也討回8年前負於黎巴嫩的一箭之仇。

首日雙方戰成平手，讓今日第3點雙打變得非常關鍵，勝者即可率先「聽牌」。中華隊派出帶傷上陣的老將謝政鵬搭檔黃琮豪應戰；黎巴嫩依原定策略，由單、雙打一哥哈桑（Benjamin Hassan）搭配其教練、未具世界排名的伊布拉辛（Hasan Ibrahim）出賽。

34歲老將「A鵬」謝政鵬為此場雙打的關鍵，他在1月於泰國參加挑戰賽後扭傷右腳，又受痛風所苦，長達三周幾乎無法正常練球，兩周前返台時只能天天接受針灸與電療，直到賽前僅能進行原地接發球練習。他透露，直到今比賽前才確定出賽，「我一直在想要不要下場，是否讓年輕選手上，但前一天跟冠毅練了40分鐘，最後決定就是把藥吃了就下去！」

這場雙打激戰異常膠著，首盤一開始雙方互破發球局後一路互保，謝政鵬在救球時一度衝撞底線廣告看板，所幸並無大礙。雙方激戰6比6搶七時，謝／黃組合一開始以0比4落後，但兩人沒有放棄，並在3比6時面臨3個盤末點，卻展現強大韌性。謝政鵬關鍵時刻上演倒地閃球再彈起來上網截擊的美技，最後連下5分，反倒以8比6逆轉拿下首盤，讓現場球迷陷入瘋狂。

▲中華隊第三點雙打謝政鵬和黃琮豪拿下勝利 。（圖／網球協會提供）

第二盤雙方再度上演互保大戰，謝／黃配在第6局成功破發伊布拉辛發球局後穩穩守住所有發球局，以6比3收下勝利，替中華隊拿下關鍵第3點。

賽後，睽違多年再度披上中華隊戰袍的謝政鵬直呼享受主場氛圍，「能在家裡比賽真的很開心、很爽！觀眾幫我們拉起整個氣氛，很久沒有這麼興奮了。」談到關鍵救球，他笑說：「那一球殺過來，覺得琮豪會被擠到，而且我們場地有點快，我腳沒辦法真的蹲下去，只能選擇躺下來，用核心力量反彈回去，再接著上網，雙打就是0.7秒內要做很多決定，幸好我們的默契還在。」

延續雙打勝利的氣勢，第4點單打由世界排名第373的吳東霖對上連續兩天出賽、已鏖戰三場的黎巴嫩一哥哈桑。吳東霖的重砲火力完全發揮，發球局完全未遭破發，全場未讓對手拿到任何破發點，僅花58分鐘便以6比3、6比4直落二勝出，成功幫助中華隊擊退黎巴嫩。

▲中華隊第四點單打吳東霖收下關鍵勝利。（圖／網球協會提供）

吳東霖此役一、二發得分率高達86%與90%，他賽後也滿意自己的發球表示：「這片場地速度偏快，來回不多，讓我在發球時比較不會處在高心跳狀態，也更容易把一發打進。我很喜歡團體賽的氛圍，這種環境會讓我更有動力。」

成功力挫黎巴嫩後，中華隊總教練楊宗樺賽後指出，勝負關鍵在於雙打首盤搶七逆轉，「特別是在3:6落後還能拿下來，士氣上會差很多。哈桑狀況也蠻好的，在這個場地雙打並不容易。」至於吳東霖的表現，他笑說：「這兩天我幾乎不用跟他說什麼，我的習慣是在選手順的時候，不去多影響選手會更好。」

對於9月的台維斯盃世界一級賽事，楊宗樺也坦言挑戰將更加嚴峻，「我覺得我們這次陣容大家都表現不錯，但以我身為教練的角色來說，屆時的對手肯定更加難打，當然期望中華隊也能以最強陣容迎戰！」

