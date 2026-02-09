尹棟熙與王彥程IG互追想約吃飯　期待韓職對決：一定要贏

▲王彥程、尹棟熙。（圖／韓華IG、記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

來台春訓期間，樂天巨人外野手尹棟熙談到對台灣左投王彥程的印象，兩人已經互相追蹤IG，也透露對未來對決的期待，還想要一起約吃飯。

尹棟熙透露，兩人其實早已透過社群平台聯繫，「我們在Instagram有互追，從2023年杭州亞運開始就變熟了，平常也會透過私訊聯絡。」得知王彥程加入韓華鷹時，他也主動傳訊祝賀，展現跨國球員間的好交情。

談到王彥程的表現，尹棟熙不吝給予高度評價，直言對方近年成長相當明顯，「他真的投得很好，每年幾乎都能進國家隊集訓名單，這次也一樣。」尹棟熙笑說，私下其實很欣賞王彥程，「如果之後有機會，也想一起吃個飯，是我個人很喜歡的一位選手。」

當被問到若未來在正式比賽中與王彥程正面交手，是否有信心贏下對決時，尹棟熙毫不猶豫地笑著回應：「一定要贏啊！」他打趣表示，正因為是像朋友一樣親近的對象，才更不能輸，「不然之後一起吃飯的時候，對方一定會一直拿這件事來講，所以我無論如何都會想辦法贏。」

值得一提的是，兩人開季期間確實有機會在場上碰頭。根據韓國職棒賽程安排，樂天巨人將於3月21日、22日在主場社稷棒球場，與韓華鷹進行官辦熱身賽，尹棟熙與王彥程有望迎來首次實戰對決；至於正式例行賽，雙方也預計在4月17日至19日同樣於社稷棒球場交手。屆時，這段從亞運延伸到職業舞台的跨國友情，勢必將成為場上另一個備受矚目的焦點。