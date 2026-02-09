樂天巨人尹棟熙無緣WBC化為動力　看好「吳昇桓接班人」展球威

運動雲

尹棟熙無緣WBC化為動力

▲尹棟熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

來台春訓的樂天巨人外野手尹棟熙近期受訪談到未能入選本屆世界棒球經典賽（WBC）代表隊的心情，並看好從小到大一起打球、號稱「第二個吳昇桓」的韓國隊後援投手朴英賢能在經典賽有不錯的發揮。

尹棟熙坦言自己對於未入選名單其實早有心理準備，並沒有太大的失落感，「因為去年受到傷勢影響，出賽場數比較少，而且比起我們國家其他優秀的外野手，我的成績確實還有落差。」

尹棟熙表示，正因如此，他原本就預期自己「應該去不了」，所以沒有特別失望。不過他也強調，近期曾連續入選國家隊，這次沒能如願「一定有充分理由」，他選擇把這次落選視為刺激與提醒，「這對我來說也是一種刺激，所以冬天更努力準備，繼續提升自我。」

談到WBC即將開打，尹棟熙也以球迷角度關注韓國隊陣容，有很多選手都很有實力，若要挑其中一位，他選擇後援投手朴英賢。他透露兩人雖不是一路同校的隊友，且交情相當深厚，「我們非常親近，他真的球很好，甚至有人說他是『第二個吳昇桓』，直球的威力和位移都很出色，身為朋友我也很看好他。」

台、韓雙方都是實力很好的隊伍，尹棟熙說，「台灣現在是一支非常強大的球隊，而我們為了成為強隊也一直在持續努力。因為這是為了追求好成績而參加的賽事，希望雙方都能做好準備，呈現一場精采的比賽。」

