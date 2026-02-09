樂天巨人球星來台春訓！台韓粉絲服務到位　曝台灣美食清單

▲尹棟熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

來台春訓期間，韓國高顏值外野手尹棟熙在台灣感受到滿滿球迷熱情，不僅有不少台灣球迷到場力挺，甚至還有韓國球迷專程飛來台灣為他加油，讓他直呼「真的非常開心」。尹棟熙接受訪問時表示，能在海外看到這麼多支持者，對他來說是一段相當特別的經驗。

尹棟熙透露，特地飛來台灣的韓國球迷，多半都是他在韓國職棒球場就常見到的熟面孔，「其實在韓國就經常見到他們」，彼此早已建立互動與情誼，「我會幫他們簽名，他們也會寫信給我。」他也坦言，在異鄉見到同樣來自韓國、長期支持自己的球迷，讓他感到格外親切與感謝。

除了韓國球迷跨海應援，尹棟熙也特別提到台灣球迷的熱情同樣令他印象深刻。他回憶自己從國中代表隊、高中移地訓練到U-23國家隊，前後來台大約已有六次，與台灣其實早有淵源。特別是在12強賽期間，曾有球迷特地拿著球衣到場替他加油，近期甚至出現約七人組成的「小型粉絲團」到場探班春訓並索取簽名，「大家都非常親切、真心支持，讓我也更想用更好的態度回饋球迷。」

被稱讚因顏值很帥而擁有高人氣，尹棟熙謙虛地說，「應該是因為我穿著棒球球衣、站在球場上，所以才看起來是那樣（帥）。如果大家是在日常生活中看到我的話，可能就不會覺得帥了。不過，不論原因是什麼，支持的球迷很多總歸是一件開心的事。」

在備戰層面，尹棟熙也分享自己迎接新賽季的準備狀況。他表示，休賽季準備相當充實，這次來到台灣春訓是抱著「既期待又興奮」的心情展開訓練，「冬天準備得很充分，來到這裡看到運科相關數據，也能感覺到努力的成果有反映出來。」

多次造訪台灣的尹棟熙，也分享了私下的生活點滴。他笑說自己相當喜歡台灣美食，牛肉麵、珍珠奶茶都是口袋名單，飯店附近百貨公司地下街的麵包店也讓他印象深刻，「那邊的蛋塔真的很好吃。」

