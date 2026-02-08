落腳紅襪隔天返美　鄭宗哲穿紅衣啟程備戰春訓

▲鄭宗哲啟程返美春訓。（圖／Be Heroes粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手鄭宗哲8日現身機場啟程返美開啟新球季春訓，今年休季期間動蕩不安的他，在7日剛落腳紅襪。

波士頓紅襪7日宣布，已從讓渡名單中認領台灣內野手鄭宗哲，並將其納入40人名單，使名單正式額滿。鄭宗哲這天出發到美國，穿著紅襪代表色紅色的上衣開啟新生涯，同時也備戰WBC，預計開賽前與球隊會合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過美媒分析鄭宗哲還有可能出現變數，由於紅襪近期仍被點名有意完成與內野手法雷法（Isiah Kiner-Falefa）的簽約，屆時勢必還得再清出一個名額，名單調整空間依舊存在變數。

鄭宗哲於2025年效力匹茲堡海盜時完成大聯盟初登場，但7個打席未能敲出安打；回顧他上季在3A的表現，410個打席僅繳出打擊率0.207、上壘率0.305、長打率0.267，進攻端仍有進步空間。不過美媒指出，他的價值不只在打擊，具備速度優勢，即便上壘率有限，仍跑出20次盜壘，防守端則能勝任游擊、二壘與三壘等多個位置，小聯盟生涯12.5%的保送率，也反映出不錯的選球能力。

紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）近期多次強調，球隊目標是全面提升內野防守穩定度，鄭宗哲的多守位特性正符合現階段需求；若能站穩大聯盟，將被定位為實用型替補，提供內野輪替與跑壘速度支援。不過，紅襪仍評估補強內、外野戰力，一旦簽下資深球員，鄭宗哲未來動向仍有變數。