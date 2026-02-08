要罵就罵我！海神代理主帥朱永弘扛5連敗、霸喊：罵我多難聽都行但別罵球員

▲高雄全家海神苦吞5連敗。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神今日（8日）坐鎮主場高雄巨蛋，迎戰來訪的新北中信特攻，海神此役攻守失序，全場出現多達24次失誤，包含前日對決雲豹，連兩場單場失誤破20次，終場以84比113慘敗，苦吞5連敗。面對網路上網友、球迷的責難，代理總教練朱永弘賽後霸氣護航子弟兵，直言球員已竭盡全力調整，所有的批評與謾罵由他一人承擔就好。

海神此役面對特攻從開賽就打得相當掙扎，不僅命中率、外線命中率通通不如人，助攻更是跟對方差了14次之多，最多陷入多達36分落後，最終也在主場以29分差慘敗。

賽後談到球隊表現，代理總教練朱永弘直言，雖然輸球令人難過，但他很高興看到每場比賽都有不一樣的人站出來。他特別點名廖偉皓在近期的表現，認為在傷兵回歸前，發現本土球員的優點至關重要。

只是苦吞5連敗，難免要面臨球迷、網友的責難，對此朱永弘霸氣表示， 「球迷罵很兇，我覺得罵我就可以了，不要罵球員，因為球員真的很努力在改變，罵我沒有關係，再難聽都沒有關係，球員本分就是好好打球，我希望球隊接下來不管勝負，都能有人站出來挑戰極限，把缺點變成優點。」

對於連兩場出現超過20次失誤的窘境，朱永弘分析這並非單純的專注力問題，而是「習慣性」的改變極其困難，由於球隊目前缺乏小洋將發動進攻，以往習慣在外面等球的射手們，現在必須負擔起切入撕裂防線的重責， 「以前都是小洋將切入，現在從射手改成要切入，失誤本來就會變多，這需要時間調適，我們現在要做的是想辦法把習慣性的東西減輕，轉化成主動控制，這比叫球員完全不要失誤更重要。」

▲高雄全家海神代理總教練朱永弘。（圖／TPBL提供）

本土長人呂威霆今日在防守端表現強悍，多次與對方洋將在籃下激烈卡位，賽後他分析由於球隊目前兩名洋將必須分開上場，呂威霆身為陣中本土最高戰力，必須頻繁對位敵方洋將，呂威霆表示，現在定位就是做這些苦工，必須在保護自己的同時，想辦法解決問題並累積經驗。

而在進攻端被教練寄予厚望的廖偉皓，則對自己的表現感到自責，他認為如果團隊能將失誤壓下來，絕對有機會贏球，接下來的目標就是努力修正。

海神隊將在農曆年前迎來客場最後一戰，朱永弘對球員的期許依舊是「不斷進步」，特別是減少非受迫性的低級失誤。然而，球隊的傷兵名單仍讓戰力佈署蒙上陰影，主力射手于煥亞在昨日賽後又出現腦震盪不舒服的狀況，今日被迫掛傷號，下週能否出賽仍是未知數。

「我們現在每一場其實都還不確定下一場有誰可以打，」朱永弘無奈說道，「阿亞（于煥亞）昨天打完腦震盪不舒服，今天也沒辦法打，必須持續觀察他的狀況，年前最後一戰，我們只能等明天起來看球員的身體反應，再來決定名單。」