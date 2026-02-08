運動雲

30次助攻瓦解「海防線」！特攻馬可、內馬轟46分送海神5連敗

▲新北中信特攻阿巴西、馬可、內馬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻馬可轟下26分。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神8日繼續在主場「背靠背」出戰，面對來訪的新北中信特攻，海神雖然迎回當家主控陳懷安，但全隊手感冰冷，外線35投10中，特攻則是靠著禁區雙塔馬可、內馬合轟46分，加上阿巴西也挹注18分，全隊更出現多達30次助攻，終場特攻就以115比84擊敗海神，也送給對手5連敗。

海神開節還能把比分咬住，不過特攻「黑豹」阿巴西很快找到手感，單節6投3分、轟下9分，替補登場的洋將內馬手感同樣火燙，單節也有10分進帳，幫助特攻在首節打完就取得29比18、雙位數領先。

▲新北中信特攻阿巴西、馬可、內馬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻阿巴西。（圖／TPBL提供）

次節開節呂威霆就砍進三分球，幫助球隊追到個位數，不過接下來馬可、貝奇連續兩顆三分球助威，幫助特攻再度將領先分數拉開到雙位數，余純安、胡瓏貿攜手吳曉謹試圖縮小分差，不過上半場最後14秒馬可又跳出來在外線轟進三分球，幫助特攻在進入中場休息前握有15分領先。

特攻前兩節打完就有3人得分雙位數，馬可13投8中已經豪取18分，阿巴西10投5中也有13分進帳，此外內馬繳出12分，海神則是無人得分雙位數，最高分是呂威霆、吳曉謹和余純安的7分。

▲新北中信特攻阿巴西、馬可、內馬。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻內馬。（圖／TPBL提供）

易籃後，海神進攻又當機，外線11投僅2中，反觀特攻靠著阿巴西搶分，加上謝亞軒、內馬默契十足的攻勢串聯，一口氣取得多達23分領先，最末節特攻簡廷兆替補上陣，一上來就攜手魏嘉豪開火，兩人連拿10分，幫助球隊直接把領先分數擴大到36分之多，此時海神外線火力才終於甦醒，廖偉皓命中兩顆三分球，余純安也在外線得手，無奈雙方分差實在太過懸殊，最終海神仍以84比115落敗，吞下苦澀的5連敗。

特攻此役4人得分雙位數，馬可繳出全場最高26分，另有8籃板，內馬替補上陣也有20分進帳，另有11籃板，阿巴西18分2抄截，簡廷兆攻下12分；海神全隊最高是奧迪節的18分11籃板，本土最高則是廖偉皓的17分，此役他命中4顆三分球，得分也繳出職業生涯新高。

