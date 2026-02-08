運動雲

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

▲▼義力營造副攻手周竩涵。（圖／排球協會提供）

▲義力營造副攻手周竩涵。（圖／排球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北鯨華7日以4局首度敗給義力營造，今(8日)馬上重整旗鼓，以直落三甜蜜復仇，收下本季第17勝。兩隊將在3月20日於屏東舉行的挑戰賽再碰頭。義力營造副攻手周竩涵賽後說，今天失誤太多，要再修正調整，比較昨天的對戰，臺北鯨華昨日的快攻較多。

臺北鯨華今日快打旋風，以25比22、25比21、25比13收下勝利，許恆芸拿下14分是兩隊最高，林書荷也有10分進帳。義力營造許甄軒拿下10分是隊上最高，周竩涵有5分進帳。

▲▼臺北鯨華8日以直落三甜蜜復仇義力營造。（圖／排球協會提供）

▲臺北鯨華8日以直落三甜蜜復仇義力營造。（圖／排球協會提供）

目前就讀華僑高中高三的周竩涵是來自台東三仙台的排球少女，在賽場上左手攻擊威力十足，但其實她原本的慣用手是右手。竩涵說，小時候因為右手小拇指被門夾到又燙傷，而改練左手，後來外婆一度希望她改回右手，但媽媽說，沒關係，就用左手，竩涵的左手反而成為她的慣用手，打球、寫字、吃飯都用左手。

周竩涵在國小時，屏東新園國小的老師，到台東找人才，「原本是要找男生，我是去陪考的卻被邀請去屏東。」當時竩涵的阿公不同意，認為她還太小，應該留在台東，但竩涵對排球有興趣，就憑著一股衝勁到屏東新園去。「國中那時雖然很想家，但是愈想家就乾脆愈不要回家、都待在學校，因為怕回了家，就再也不想離開了。」竩涵說。

▲▼義力營造副攻手周竩涵。（圖／排球協會提供）

▲義力營造副攻手周竩涵。（圖／排球協會提供）

高中北上念華僑高中，一樣離家很遠，但在台東的家人都是竩涵最堅強的後盾。「爸媽都很支持我，覺得只要是我喜歡的就做到最好，不要中途放棄。」兩個姐姐都在北部，今日比賽，姊姊就在場邊當啦啦隊，賽後也充當竩涵的攝影師，為她和隊友拍照留念。

本季是竩涵在企排的菜鳥賽季。她說，對手球隊學姐經驗豐富，「就算我們以為會得分的球，學姐也常會救起來，展現出她們的經驗和鬥志。」而談到自己義力營造的隊友，她笑說，「有時候陣容很讓人震驚，但竟然也可以打得不錯，甚至贏球，真的滿驚訝的！」

竩涵先前在練球時弄傷的右手，如今已經恢復得差不多了，「就是要多注意。」她說，一直很喜歡排球，現在希望自己維持健康，才能一直打下去，「都練了那麼久，不會輕言放棄！」

本周為農曆春節前企排21年最後一周賽事，接下來企排第16周賽事，將在月底、2月28日移師雲林縣立體育館舉行，女排四隊將會師雲林，男排賽事，臺北國北獅和獅子王將再上演雙獅對決。

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

右手夾傷改練左手！周竩涵「被迫轉型」追逐排球夢、全家動員當鐵粉

