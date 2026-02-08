運動雲

集美強生AI營成果展！林祐任格鬥奪冠、徐瑞妤驚艷全場

▲集美國小「強生AI鋼鐵鬥士營」成果展昨日迎來最狂高潮。（圖／主辦單位提供）

▲集美國小「強生AI鋼鐵鬥士營」成果展迎來最狂高潮。（圖／主辦單位提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「咚！」隨著機器人精準出拳擊倒對手，現場氣氛瞬間沸騰！集美國小「強生AI鋼鐵鬥士營」成果展6日迎來最狂高潮。六年級學員林祐任在「機器人PK格鬥賽」中技壓全場，最終以精準的操作與判斷抱走冠軍獎盃。

▲林祐任在「機器人PK格鬥賽」中技壓全場，最終以精準的操作與判斷抱走冠軍獎盃。（圖／主辦單位提供）

▲林祐任在「機器人PK格鬥賽」中技壓全場，最終以精準的操作與判斷抱走冠軍獎盃。（圖／主辦單位提供）

林祐任表現穩定得令人吃驚，面對對手猛烈攻勢，他堅持「先做好防守，再找破綻進攻」的戰術，冷靜判斷力讓阿邦老師大讚：「真的太沉穩了！」而全場另一個驚喜，則是溪口國小四年級的徐瑞妤。身為4強賽中唯一的女生，她雖然年紀較小但操作起來毫不手軟，徐瑞妤開心地說：「比賽很刺激，下次我一定要拿冠軍！」

▲四強唯一女生徐瑞妤抱走亞軍。（圖／主辦單位提供）

▲四強唯一女生徐瑞妤抱走亞軍。（圖／主辦單位提供）

除了格鬥賽，五年級學員李斯辰也創下「足球、投籃全滿分」的恐怖紀錄，被封為「集美小柯瑞」與「集美小梅西」。

集美國小校長高淑真和家長會長邵旭加在場邊看得目不轉睛，高淑真校長強調，校方透過寒假營隊實作，讓學生提早接觸前瞻科技，與全球趨勢接軌。回顧5天課程內容，學員從撰寫程式、認識機器人各部位構造與操作方式開始，逐步讓人形機器人完成多項運動任務，包括保齡球、足球、跳舞到最後的格鬥賽，透過不同運動情境熟悉機器人的動作控制與反應邏輯，讓抽象概念轉化為具體成果。

▲集美國小「強生AI鋼鐵鬥士營」。（圖／主辦單位提供）

▲集美國小「強生AI鋼鐵鬥士營」。（圖／主辦單位提供）

近年來黃仁勳與馬斯克多次強調，人形機器人將是下一波AI巨浪。活動背後推手強生運動科技董事長蔡樽璿表示，適逢公司50周年慶，蔡董希望協助更多年輕學子接觸AI與人形機器人新興科技，更能為未來的學習與發展奠定基礎。

學員們興奮表示：「這比打電動還過癮！」這場鋼鐵鬥士營隊不僅讓孩子帶回科技知識，更在寒假寫下最熱血的戰鬥回憶。

張曼玉也是BLINK！ 喊「BLACKPINK票好難買」

