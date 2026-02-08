揮肘還朝裁判吐口水！富邦勇士洋將古德溫失控、聯盟祭1.5萬罰款

▲古德溫遭驅除出場，竟朝裁判「吐口水」（圈起處）。（圖／取自Youtube）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北富邦勇士於7日作客洋基工程主場，陣中洋將古德溫（Archie Goodwin）在第四節不僅因肘擊被判違反運動精神犯規，隨後更在領到技術犯規後情緒完全失控，竟朝向執法裁判于容「吐口水」。聯盟於8日火速開出罰單，對古德溫處以新台幣1萬5仟元罰款。

這起衝突發生在末節剩下11分02秒時，古德溫在一次進攻中時，試圖擺脫洋基工程陳昱瑞的防守，但卻出現明顯的「揮肘」動作，裁判隨即鳴哨，判處古德溫一次違反運動精神犯規，然而古德溫並未冷靜，反倒持續向裁判碎念表達不滿，導致裁判追加一次技術犯規。

此時古德溫情緒徹底爆發，在失去比賽資格離場前，朝向裁判于容直接「吐口水」，離場時還憤而推開球員通道大門，行徑引發全場熱議。

針對此一脫序行為，P. EAGUE+ 聯盟8日發表官方聲明，認定古德溫對執法裁判有極度不雅舉動。聯盟表示，依據賽事章程第四章第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作」，處以古德溫罰款新台幣1萬5仟元整。