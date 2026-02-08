運動雲

哈登首秀末節100%命中率豪飆15分　攜米歇爾率騎士逆轉國王

▲「大鬍子」哈登（James Harden）迎來加盟騎士首秀。（圖／路透）

▲「大鬍子」哈登（James Harden）迎來加盟騎士首秀。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA球星「大鬍子」哈登（James Harden）迎來加盟克里夫蘭騎士隊後的首秀，面對正處於11連敗泥潭的沙加緬度國王，騎士在一度落後11分的情況下，憑藉哈登末節百分之百命中率、狂砍15分的驚人表現，最終以132比126逆轉擊敗國王。

國王此役開賽展現了強烈的求勝慾望，衛斯布魯克（Russell Westbrook）狀態神勇，單節3投3中拿到8分2助攻，帶領國王打出10比4的開局並一度領先到11分。次節騎士展開反攻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）內線彈無虛發，單節帶隊打出15比2的攻勢將比分反超，上半場結束騎士以取得57比55領先。

哈登在加盟騎士後改穿1號球衣，此役他展現強大適應力，雖然上半場手感欠佳，僅6投1中拿到3分，但透過4助攻成功梳理了球隊進攻。

易邊再戰，雙方開啟對攻模式，國王隊單節狂轟41分，帶著3分領先進入決勝節，不過在第三節逐漸找回手感的哈登，在第四節徹底接管比賽，短短7分鐘內4投4中，其中三分球更是3投3中，罰球4投4中，以100%的命中率轟下15分，米歇爾（Donovan Mitchell）在最後時刻連續強攻得手，搭配哈登穩定的罰球表現，騎士最終就以6分差鎖定勝利。

哈登騎士首秀出戰32分鐘，就貢獻23分8助攻2籃板，其中有15分集中在最末節，而米歇爾則繳出全場最高的35分，艾倫挹注29分、10籃板。

而國王7人得分超過雙位數仍吞敗，克里福德（Nique Clifford）5顆三分球攻下30分，衛斯布魯克三分球10投5中拿下21分、9籃板，但有7次失誤，卡特（Devin Carter）板凳拿下18分。

