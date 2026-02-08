運動雲

>

道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近年被外界稱為「銀河軍團」，而率領這支豪華戰艦的總教練羅伯斯（Dave Roberts），究竟是名帥，還是「坐擁豪華陣容、贏球理所當然」的受益者，評價始終呈現兩極。

道奇近年接連網羅聯盟頂尖戰力，包括日籍二刀流球星大谷翔平在內的多名超級球星，今年更將目標放在隊史史無前例的世界大賽3連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯自2016年接掌兵符以來，過去10個賽季3度奪下世界大賽冠軍（2020、2024、2025年），分區封王次數高達9次，國聯冠軍則是5座，例行賽累計戰績944勝576敗，勝率6成21，成績堪稱驚人。

不過，隨著勝場不斷累積，質疑聲浪也隨之而來。外界普遍認為，道奇的成功建立在雄厚資金背景之上，球隊能年年補進重量級球星，關鍵功臣包括總管佛里德曼（Andrew Friedman）、大手筆投資的老闆華特（Mark Walter），以及場上實際發揮的球員們，而非單純來自總教練的調度能力；也因此有聲音認為，就算不是羅伯斯執掌，道奇「贏球也是理所當然」。

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的爭議在近日《MLB Network》節目中再度浮上檯面。節目8日公布現役總教練排名，密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在拿下國聯年度最佳總教練2連霸後，被評為第1名，羅伯斯則僅名列第6。

對此結果，美國《紐約郵報》資深名記者海曼（Jon Heyman）當場提出異議，直言：「羅伯斯就是第1名，這是理所當然的。」他強調，長期穩定的勝率、季後賽表現與球隊文化塑造，都是評斷名帥的重要依據。

美國媒體《ClutchPoints》則在評論中給出較為中性的觀點。該媒體指出：「如果羅伯斯被安排去執教釀酒人，他究竟能交出什麼樣的戰績，確實值得討論。」但同時也肯定他的執教能力，「他身為總教練的調度與決策能力，已在過去兩次季後賽中充分展現。」

報導中特別點名去年世界大賽第7戰，羅伯斯在大谷翔平先發表現吃力的情況下，仍選擇讓他續投至第3局的調度策略。

《ClutchPoints》指出：「雖然他的執教過程中確實出現過一些失誤與令人質疑的地方，但不可否認的是，他已經把自己的名字刻進歷史。」

文中也補充評價：「或許不像海曼所形容的那樣，是『灌籃式』的決定性答案，但在過去10年間，羅伯斯確實成功建立起卓越表現與團隊意識並存的文化。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

【再皮啊你】女友揪畫浪漫愛心…男友搞怪亂畫下秒「被爆頭」XD

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

「大巨蛋是為棒球而生」　蔡其昌懇切拜託增中職場次

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

4澳洲主帥直言日本是最大假想敵

5蔡其昌懇切拜託增中職場次

最新新聞

1冬奧爆「陰莖門」醜聞！　下體打針為飛更遠

2特攻雙塔轟46分送海神5連敗

3AI鋼鐵鬥士營熱血炸裂

4哈登騎士首秀末節飆15分接管比賽

5朝裁判吐口水！富邦洋將失控代價1.5萬

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366