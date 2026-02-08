道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇近年被外界稱為「銀河軍團」，而率領這支豪華戰艦的總教練羅伯斯（Dave Roberts），究竟是名帥，還是「坐擁豪華陣容、贏球理所當然」的受益者，評價始終呈現兩極。

道奇近年接連網羅聯盟頂尖戰力，包括日籍二刀流球星大谷翔平在內的多名超級球星，今年更將目標放在隊史史無前例的世界大賽3連霸。

羅伯斯自2016年接掌兵符以來，過去10個賽季3度奪下世界大賽冠軍（2020、2024、2025年），分區封王次數高達9次，國聯冠軍則是5座，例行賽累計戰績944勝576敗，勝率6成21，成績堪稱驚人。

不過，隨著勝場不斷累積，質疑聲浪也隨之而來。外界普遍認為，道奇的成功建立在雄厚資金背景之上，球隊能年年補進重量級球星，關鍵功臣包括總管佛里德曼（Andrew Friedman）、大手筆投資的老闆華特（Mark Walter），以及場上實際發揮的球員們，而非單純來自總教練的調度能力；也因此有聲音認為，就算不是羅伯斯執掌，道奇「贏球也是理所當然」。

這樣的爭議在近日《MLB Network》節目中再度浮上檯面。節目8日公布現役總教練排名，密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在拿下國聯年度最佳總教練2連霸後，被評為第1名，羅伯斯則僅名列第6。

對此結果，美國《紐約郵報》資深名記者海曼（Jon Heyman）當場提出異議，直言：「羅伯斯就是第1名，這是理所當然的。」他強調，長期穩定的勝率、季後賽表現與球隊文化塑造，都是評斷名帥的重要依據。

美國媒體《ClutchPoints》則在評論中給出較為中性的觀點。該媒體指出：「如果羅伯斯被安排去執教釀酒人，他究竟能交出什麼樣的戰績，確實值得討論。」但同時也肯定他的執教能力，「他身為總教練的調度與決策能力，已在過去兩次季後賽中充分展現。」

報導中特別點名去年世界大賽第7戰，羅伯斯在大谷翔平先發表現吃力的情況下，仍選擇讓他續投至第3局的調度策略。

《ClutchPoints》指出：「雖然他的執教過程中確實出現過一些失誤與令人質疑的地方，但不可否認的是，他已經把自己的名字刻進歷史。」

文中也補充評價：「或許不像海曼所形容的那樣，是『灌籃式』的決定性答案，但在過去10年間，羅伯斯確實成功建立起卓越表現與團隊意識並存的文化。」