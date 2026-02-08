運動雲

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊戰力話題持續升溫。具台灣血緣背景的混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）近日親自錄製影片向台灣球迷喊話，以流利英文搭配中文加油口號，正式表達披上中華隊戰袍的期待，也讓不少球迷直呼感動。

▲費爾柴德。（圖／中職提供）

▲費爾柴德。（圖／中職提供）

在 Threads 查看

影片中，費爾柴德開頭親切地向球迷問好：「Hello Taiwan！我是Stuart Fairchild。」他表示，能夠代表台灣參加世界棒球經典賽感到非常興奮與榮幸，並感謝球迷一路以來的支持，「我已經等不及要在東京的球場見到大家了。」最後更用中文高喊「加油台灣，加油！」展現滿滿誠意。

中華隊30人名單於6日正式揭曉，費爾柴德與同樣具有台灣血緣的龍恩（Jonathan Long）首度入選，成為本屆名單中的新亮點，也讓外界對中華隊的戰力配置與上限多了更多想像空間。29歲的費爾柴德於7日透過個人Instagram，與所屬經紀公司CAA同步發布消息，宣布將代表中華隊出征WBC，貼文曝光後隨即吸引大量台灣球迷湧入留言區表達歡迎與期待。

值得一提的是，中華隊捕手林家正也現身留言區，以台灣國旗符號互動，象徵性地向費爾柴德表達歡迎，展現隊友情誼與凝聚力。相關畫面也在社群平台引發熱議，成為球迷討論焦點。

費爾柴德擁有完整大聯盟資歷，過去5個球季曾效力5支大聯盟球隊，累計出賽277場，生涯打擊率0.223、上壘率0.305、長打率0.384。今年他與守護者隊簽下小聯盟合約，持續尋求重返大聯盟的機會；防守能力則是其最大賣點，生涯在大聯盟合計守過247場外野，具備多守位調度的實用價值。

