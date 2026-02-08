運動雲

雙狀元對決淪為配角！卡索轟40分超狂大三元　刷新詹皇、唐西奇紀錄

▲馬刺21歲卡索（Stephon Castle）轟下超狂的40分「大三元」。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺21歲卡索（Stephon Castle）轟下超狂的40分「大三元」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺8日主場與達拉斯獨行俠上演「德州內戰」，原本外界期待的是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）的頂尖對決，沒想到鋒頭卻完全被馬刺21歲卡索（Stephon Castle）搶走，卡索此役轟下驚人的40分、12籃板、12助攻「超狂大三元」，且命中率高達78.9%，終場就率領馬刺以138比125擊敗獨行俠，收下4 連勝。

卡索此役從開賽就火力全開，開賽首節4投4中起跳，到上半場8投全中狂飆21分，卡索今日幾乎處於無人能敵的境界。除了恐怖的進攻火力，他還外帶3次抄截與1次阻攻，以極度全能的身手主宰了這場德州內戰。

卡索不僅轟下刷新個人生涯新高的40分，更以此役載入NBA史冊，首先他以21歲又98天，正式超越了詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic），成為聯盟歷史上單場繳出「40 分、12 籃板、12 助攻」數據最年輕的球員。

此外，卡索全場19投15中的表現更讓他成為繼1968 年「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）後，史上第二位能以超過75%命中率奪下40分大三元的球員，若單論「二年級生」身分，他更是達成此神蹟的史上第一人，而他也馬刺隊史繼傳奇中鋒「海軍上將」羅伯森（David Robinson）後，第二位能達成40分大三元壯舉的球員。

在卡索的光芒掩蓋下，原本備受矚目的文班亞馬與弗拉格對決顯得較為黯淡，文班亞馬今日穩定輸出16分、11籃板與 3阻攻；反觀獨行俠狀元弗拉格手感欠佳，12投僅5中拿下14分，且場上正負值-31為全隊最低，下半場更一度因膝蓋過度伸展短暫離場，所幸無大礙。

獨行俠此役雖有湯普森（Klay Thompson）替補出發砍下4記三分球、攻得全隊最高19分，但防守端完全擋不住馬刺的多點開花。馬刺全場禁區得分以74比50完爆對手，籃板球也以52比41佔盡優勢。

除了卡瑟爾的瘋狂表現，馬刺此役共有6人得分上雙，包含瓦賽爾（Devin Vassell）17分、福克斯（De'Aaron Fox）15分，以及新秀狄倫（Dylan Harper）與布萊恩（Carter Bryant）各11分。

