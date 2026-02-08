12強冠軍提升信心！曾豪駒接受Netflix訪問：正面交戰日本隊

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊備戰WBC進入倒數，日本轉播平台《Netflix Japan》近日再釋出宣傳短片，集結多國總教練受訪暢談「備戰侍Japan」的策略與心境；由於日本預賽首戰對手就是中華隊，總教練曾豪駒也成為首位亮相的受訪者，直言現階段最重要的任務是在有限時間內完成團隊整合，「我們都希望可以組成一個優異的團隊，然後來面對這次的賽事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到信心來源，曾豪駒回顧12強奪冠經驗，「在前一次優勝當中，其實對我們的經驗，或是信心提升了不少。」面對強敵日本，他也不諱言日本長年是國際賽標竿，「日本隊一直都是非常強勁的對手，也是我們在交戰過程中，一直想要追尋，甚至希望能夠超越的一個方向。」

曾豪駒也提到，「我們都知道日本隊有非常多巨星，但我相信我們也會好好準備，然後正面地去跟他們做一個交流。」中華隊首戰就對上日本，預料將是本屆預賽最受關注焦點之一。

同組勁敵韓國隊總教練柳志炫在同系列訪談接棒登場，他提到韓國隊近幾屆在WBC首輪止步，這次賽事是「找回成績與人氣」的重要機會，並點名若預賽遇上日本王牌山本由伸先發，「一定要做好萬全準備」，展現對日本戰力的高度警戒。

日本隊方面，監督井端弘和在宣傳片中則表示已為賽事做好準備，盼能穩紮穩打一場一場累積勝利；隨著各隊教頭陸續對外發聲，WBC開打前的「備戰心理戰」也逐漸升溫。