「未來基石」尚未兌現　洋基主帥布恩：沃爾普的路還沒走完

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）進入大聯盟已3個完整賽季，整體表現始終未能兌現外界對其「未來基石」的高度期待，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍然選擇站在子弟兵身後，強調球隊對沃爾普的天賦與未來依舊充滿信心。

沃爾普過去3季共出賽472場、累積1886個打席，打擊率僅2成22，上壘率2成83、長打率3成79，進階數據wRC+為85，整體攻擊貢獻低於聯盟平均水準；即便上季一度受到肩傷影響，但即使在健康狀態下，他的打擊掙扎仍未明顯改善。

然而，布恩近日在《紐約郵報》Podcast節目中，接受資深記者謝爾曼（Joel Sherman）與海曼（Jon Heyman）訪問時，談到沃爾普職涯的高低起伏，語氣中仍充滿肯定。

布恩表示：「我認為他真的非常有天賦。很明顯的，他是我們從高中選進來的首輪選秀；以一名高中內野手來說，他算是相當快速的通過了小聯盟體系，他是一路用球棒打上來的，也曾在大聯盟打出成績。」

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／達志影像／美聯社）

談到外界對沃爾普表現的不耐，布恩也坦言，這名年輕游擊手確實經歷了不少低潮。

「但他也經歷了很多低潮，數據並沒有達到我們期待的水準，也不是他自己長期期待的表現，」布恩說，「這項運動充滿了有天賦的人，而成長過程並不總是線性的；這句話常常被提到，但確實非常真實，每個人的旅程與軌跡往往都不一樣。」

布恩進一步指出，球迷與外界往往期待高順位新秀一登上大聯盟就全面爆發，但現實往往更加複雜；「你會希望那些備受矚目的人、被大量討論的球員，或是高順位選秀，進到大聯盟後立刻綻放光芒、一路起飛，成為全明星並持續下去，但現實並不總是如此。」

相較於球團的耐心，球迷的容忍度顯然低得多。上個賽季，洋基再度於季後賽失利，滿腹怨氣的主場球迷將噓聲集中傾瀉在沃爾普身上，一次次的三振，成了引爆不滿情緒的導火線。

目前沃爾普正從肩膀手術中復原，新賽季開季勢必無法即時歸隊；依照球團規劃，開季游擊手將由卡巴列羅（Jose Caballero）暫代，除非沃爾普傷癒歸隊，或洋基在開幕戰前進行重大交易調整。

