詹皇獨自帶隊擊敗沒柯瑞的勇士　41歲轟20分還寫四大超狂紀錄

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）。

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽8日上演萬眾矚目的「湖勇大戰」，由洛杉磯湖人坐鎮主場迎接金州勇士，此役雙方星光黯淡，勇士核心柯瑞（Stephen Curry）與新同學波辛基斯（Kristaps Porzingis）都缺陣，湖人東契奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton）也掛傷號。儘管如此，湖人靠著41歲老將詹姆斯（LeBron James）單場轟下20分、10助攻與7籃板展現全能伸手，加上全隊6人得分上雙，最終以105比99擊退勇士，快意收下3連勝。

開賽勇士穆迪（Moses Moody）與剛從雙向合約轉正的斯賓塞（Pat Spencer）就先發制人，湖人則是靠著八村壘與史馬特（Marcus Smart）在外線回應，首節雙方投籃命中率皆不理想，湖人一度進攻熄火，末段新同學射手肯納德（Luke Kennard）砍進湖人首秀第一顆三分彈與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的外線才勉強咬住比分，首節結束勇士取得1分些微領先。

次節，詹姆斯與范德比爾特聯手強攻禁區，只是接下來湖人卻又陷入得分荒，勇士斯賓塞展現奇兵本色，多次在關鍵時刻跳投命中，半場結束前更迎著詹姆斯的防守射入壓哨球，助勇士繼續帶著1分領先進入中場休息。

▲金州勇士斯賓塞（Pat Spencer）。（圖／路透）。

易籃後，詹姆斯卻開啟「進攻模式」，開節就命中三分球還完成「三分打」，單節獨攬12分率隊反超。勇士雖然靠著格林（Draymond Green）與桑托斯（Gui Santos）苦追，但湖人團隊手感回溫，史馬特與范德比爾特相繼命中三分，湖人最多去的12分領先，前三節打完反以8分領先。

末節決戰，八村壘連中兩記三分球試圖拉開差距，但勇士斯賓塞與格林回敬外線將分差縮小至3分。關鍵時刻，肯納德命中關鍵空位三分，里夫斯（Austin Reaves）則多次切入建功，加上范德比爾特的暴扣，湖人比7比0攻勢奠定勝基，最終湖人就以6分之差奪下勝利。

▲洛杉磯湖人肯納德（Luke Kennard）。（圖／路透）

現年41歲零38天的詹姆斯，此役雖然發生7次失誤，但全場17投6中、罰球6投全中，繳出20分、10助攻、7籃板的成績，並以此役寫下四大紀錄，首先詹皇成為NBA歷史單場送出至少10次助攻的最年長球員，且是41歲後首位連續兩場助攻上雙的球員，再者詹皇也成為史上單場至少達成20分、10助攻的最年長球員。

此外他在年滿40歲後，已經累計25次達成「雙十」數據，高居歷史第一，最後在41歲球員的場均得分榜中，詹姆斯以場均22.5分大幅領先傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的10.1分。

除了詹皇之外，八村壘10投7中拿下18分，里夫斯貢獻16分、8助攻，史馬特15分作收；勇士則是以穆迪（Moses Moody）25分最佳，桑托斯15分次之，斯賓塞則有14分進帳。