運動雲

>

詹皇獨自帶隊擊敗沒柯瑞的勇士　41歲轟20分還寫四大超狂紀錄

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、金州勇士斯賓塞（Pat Spencer）。（圖／路透）。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）。

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽8日上演萬眾矚目的「湖勇大戰」，由洛杉磯湖人坐鎮主場迎接金州勇士，此役雙方星光黯淡，勇士核心柯瑞（Stephen Curry）與新同學波辛基斯（Kristaps Porzingis）都缺陣，湖人東契奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton）也掛傷號。儘管如此，湖人靠著41歲老將詹姆斯（LeBron James）單場轟下20分、10助攻與7籃板展現全能伸手，加上全隊6人得分上雙，最終以105比99擊退勇士，快意收下3連勝。

開賽勇士穆迪（Moses Moody）與剛從雙向合約轉正的斯賓塞（Pat Spencer）就先發制人，湖人則是靠著八村壘與史馬特（Marcus Smart）在外線回應，首節雙方投籃命中率皆不理想，湖人一度進攻熄火，末段新同學射手肯納德（Luke Kennard）砍進湖人首秀第一顆三分彈與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的外線才勉強咬住比分，首節結束勇士取得1分些微領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節，詹姆斯與范德比爾特聯手強攻禁區，只是接下來湖人卻又陷入得分荒，勇士斯賓塞展現奇兵本色，多次在關鍵時刻跳投命中，半場結束前更迎著詹姆斯的防守射入壓哨球，助勇士繼續帶著1分領先進入中場休息。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、金州勇士斯賓塞（Pat Spencer）。（圖／路透）。

▲金州勇士斯賓塞（Pat Spencer）。（圖／路透）。

易籃後，詹姆斯卻開啟「進攻模式」，開節就命中三分球還完成「三分打」，單節獨攬12分率隊反超。勇士雖然靠著格林（Draymond Green）與桑托斯（Gui Santos）苦追，但湖人團隊手感回溫，史馬特與范德比爾特相繼命中三分，湖人最多去的12分領先，前三節打完反以8分領先。

末節決戰，八村壘連中兩記三分球試圖拉開差距，但勇士斯賓塞與格林回敬外線將分差縮小至3分。關鍵時刻，肯納德命中關鍵空位三分，里夫斯（Austin Reaves）則多次切入建功，加上范德比爾特的暴扣，湖人比7比0攻勢奠定勝基，最終湖人就以6分之差奪下勝利。

▲洛杉磯湖人肯納德（Luke Kennard）。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人肯納德（Luke Kennard）。（圖／路透）

現年41歲零38天的詹姆斯，此役雖然發生7次失誤，但全場17投6中、罰球6投全中，繳出20分、10助攻、7籃板的成績，並以此役寫下四大紀錄，首先詹皇成為NBA歷史單場送出至少10次助攻的最年長球員，且是41歲後首位連續兩場助攻上雙的球員，再者詹皇也成為史上單場至少達成20分、10助攻的最年長球員。

此外他在年滿40歲後，已經累計25次達成「雙十」數據，高居歷史第一，最後在41歲球員的場均得分榜中，詹姆斯以場均22.5分大幅領先傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的10.1分。

除了詹皇之外，八村壘10投7中拿下18分，里夫斯貢獻16分、8助攻，史馬特15分作收；勇士則是以穆迪（Moses Moody）25分最佳，桑托斯15分次之，斯賓塞則有14分進帳。

關鍵字： 詹姆斯湖人勇士NBA雙十

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

【閃避不及】男突倒臥高雄交流道匝道口！　接連遭3車輾斃

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

4澳洲主帥直言日本是最大假想敵

5手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

最新新聞

1馬刺卡索轟40分超狂大三元

212強冠軍添信心！曾豪駒：正面迎日本

3詹皇帶隊退勇士　再寫4超狂紀錄

4蔡其昌懇切拜託增中職場次

5鄭浩均入選WBC：有門票就好好把握

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366