平野惠一推薦球探的「美美」　鄭浩均入選WBC：有門票就好好把握

▲WBC中華隊集訓，投手鄭浩均。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者楊舒帆／綜合報導

WBC中華隊30人名單揭曉，投手鄭浩均談到入選心情直說「滿開心」，他認為能獲得徵召不只是肯定，也讓自己接下來的訓練更聚焦，「然後準備的方向就更有目標、就更明確。」在他眼中，經典賽就是國際賽最高舞台之一，「他算是國際賽最大的舞台了嘛，有門票可以進去，那就好好把握。」

兄弟主帥平野惠一日前在台日文化交流講座問答中，被問及台灣目前還有哪位選手具備挑戰旅外的實力時，毫不猶豫提到自家本土王牌「美美」鄭浩均，2日春訓受訪時，平野惠一更透露休賽季期間常接到國外球探的電話，詢問台灣是否有好投手，他也不斷回答「美美！」「美美！」

如今鄭浩均入選正式名單，踏上國際舞台能讓更多球探關注。不過鄭浩均也坦言，這次入選並非一路篤定。他透露自己先前其實有擔心被割愛，原因在於調整進度較慢，「因為我準備進度是比較慢的，我就想說他可能會因為這部分的考量，會比較擔心狀態可能不是他們預期的這樣子，然後他們就會把我放在名單外。」

因此最讓鄭浩均感觸的是「被相信」。他直言能留在名單內，對他而言是份責任也是動力，「就蠻謝謝他們（教練團），相信我自己有機會把自己調整好這樣。」

談到接下來的目標，鄭浩均用一句話總結自己的態度：「努力有結果，那現在就是看到時候天賦有沒有辦法兌現出來，就這樣子。」他也以「有門票就好好把握」為主軸，會把每一次訓練、每一次出賽機會都當成證明自己的舞台，「把自己準備好，然後最好的一面拿出來這樣子就好。」

關鍵字： WBC鄭浩均中華隊經典賽投手2026WBC2026WBC中華隊

