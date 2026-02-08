運動雲

兄弟「小可愛」江坤宇談入選WBC心境　期待現場見證李灝宇怪力

▲江坤宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊舒帆／綜合報導

中華隊WBC 30人名單出爐，兄弟「小可愛」江坤宇談到入選時坦言，「確定有入選蠻開心的啦」，但他也強調心態仍以平常心面對，「也是蠻順其自然的，因為我覺得還是先把自己準備好，後面就是看教練怎麼去選擇。」

談到可能的搭配與隊友互動，江坤宇提到過去曾與旅美好手鄭宗哲在2023年WBC合作過，對方這幾年成長幅度明顯，「那過三年他又更成長，他已經是一個大聯盟的球員，我也是多向他學習。」江坤宇也直言期待有機會在場上再度連線，「如果可以在場上搭配的話，也蠻期待。」

除了熟悉搭檔，江坤宇也點名旅美好手、平鎮學弟李灝宇，對其火力印象深刻，「也常在影片看到他的怪力，就是很想要就現場看看他不管是打擊或是防守的那些。」他表示，能和多位旅外、甚至大聯盟層級選手同隊，對自己來說也是難得的學習機會。

至於進入名單後的目標與角色，江坤宇說會以完成任務為第一優先，「那也看到時候教練也有安排什麼任務，我覺得就是盡全力去完成教練安排的任務，然後把自己在場上的一些態度啊、然後一些精神拿出來這樣。」回顧上屆差一步進八強的遺憾，他也喊話這次想把握陣容深度帶來的機會，「我覺得就蠻有機會的，就是只要有機會就想要去爭取看看這樣。」

