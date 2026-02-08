運動雲

WBC韓國再傳傷兵！韓華捕手崔在勳無名指骨折　名單恐緊急遞補

▲崔在勳。（圖／韓華鷹臉書粉絲團）

（圖／韓華鷹臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國隊再傳傷兵，韓華鷹資深捕手崔在勳在澳洲墨爾本春訓期間受傷，檢查結果為右手無名指骨折所見，能否如期加入國家隊名單出現變數，讓原本就因傷調整中的韓國隊再添不確定因素。

根據韓媒《spochoo》、《xportsnews》等報導，崔在勳是在8日上午進行守備訓練、接本壘回傳球的過程中造成右手挫傷，隨即前往當地醫院檢查，X光結果顯示右手第4指（無名指）骨折。韓華球團已第一時間把檢查結果回報給KBO與韓國隊總教練柳志炫，後續是否需要更換人選，將視崔在勳恢復狀況而定。

繼宋成文、金河成受傷退出後，對韓國隊而言，這次捕手位置的傷情格外棘手。韓國隊最終30人名單中，捕手僅有朴東原（LG雙子）與崔在勳兩人，原本外界預期朴東原將扛先發主戰，但大賽期間仍需要可靠的備用戰力；一旦崔在勳無法參賽，KBO勢必得啟動遞補機制，捕手戰力也將面臨重新調整。

韓媒也點出可能的替補人選，其中SSG登陸者捕手曺邢宇被視為較「熟悉代表隊氛圍」的選項之一。曺邢宇去年逐步站穩球隊主戰捕手位置，並在11月韓國交流賽曾與朴東原、崔在勳一同入選、磨合代表隊體系，目前正在美國佛羅里達訓練。另有聲音提到NC恐龍捕手金亨俊具備國際賽經驗，但他先前才接受手部手術、剛完成復健，入選機會仍待評估。

韓國隊接下來預計13日於日本沖繩展開第二階段集訓，柳志炫先前曾表示要為各種變數做好準備，如今捕手突發傷情是否影響最終戰力配置、遞補人選是否出爐，後續發展仍有待韓國隊與KBO進一步對外說明。

