台灣鎖定江坤宇、胡智爲！日媒盤點WBC「昔日U18勁敵」

▲江坤宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

根據日本媒體《高校野球.com》報導，曾在U-18國際賽與日本交手、甚至讓日本隊吃過苦頭的「老對手們」，如今以各國WBC代表身分再度回歸舞台。其中中華隊被特別點名兩位焦點人物——游擊手江坤宇與投手胡智爲，成為該文在「台灣篇」著墨最多的兩大主角。

報導指出，江坤宇曾入選2018年台灣U-18代表隊，並在宮崎舉行的BFA U-18亞洲錦標賽登場。雖然對戰日本一役3打數無安打，但作者回顧整體賽事觀察，對江坤宇的守備印象深刻，尤其是面對彈跳球的處理相當出色，直指他是一名守備能力很高的游擊手。

進入職棒後，江坤宇被形容已成長為兼具「拳頭火力」與輕快守備的好游擊，守備範圍更是非常廣，整體成熟度相比高中時期大幅提升。文章也提到，他在本屆WBC可能更偏向扮演「綠葉」角色，但仍期待他能在東京巨蛋端出亮眼好守備，成為台灣防線的關鍵拼圖。

另一位被點名的則是胡智爲。報導回溯他與日本的交手經驗，指出胡智爲曾在2011年的AAA亞洲棒球錦標賽對日本擔任先發，當時日本一路大勝的氣勢，面對他持續投出145公里以上速球時也出現緊張感。文章形容他當時投球動作與控球略顯粗糙，但球威確實驚人，即使日本最終以3比1贏球，胡智爲的投球仍留下深刻印象。

報導也提到，胡智爲後續挑戰美職，曾在雙城、光芒、印地安人（守護者前身）、小熊、教士等體系的小聯盟打拚，在大聯盟則累積11場登板；自2021年起返台效力統一獅，2022年拿下9勝，上季也以能先發、能中繼的速球派投手身分活躍。作者因此把他定位為這次代表隊投手群中的「資深組」，期待他能在大賽舞台展現不同於年輕投手的經驗與價值。

文章也簡單帶到日韓焦點，提到台、日、韓在本屆WBC首輪賽程預計交手，增添「老對手再戰」的話題性；韓國陣中則點出李政厚與郭彬等投打核心，並回顧其U-18時期與日本交鋒的背景。作者直言，帶著對當年U-18交手的回憶，看著這些球員以更高層級的身份在WBC舞台重逢，是本屆賽事的一大樂趣。

▲胡智爲。（圖／統一獅提供）