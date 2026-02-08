手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

▲Terrance Gore。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力大聯盟長達8個賽季、以驚人跑壘速度聞名的高爾（Terrance Gore），8日傳出令人遺憾的辭世消息；高爾生涯曾隨3支不同球隊（皇家、道奇、勇士）奪得世界大賽冠軍，是近代大聯盟最具代表性的「專職代跑」球員之一。

We are heartbroken from the loss of Terrance Gore, and send our love to his family and loved ones. pic.twitter.com/qgZFkHRFSx [廣告]請繼續往下閱讀... February 7, 2026

高爾的大聯盟生涯堪稱獨樹一格。他在112場例行賽中僅有85次打擊機會，直到2018年、也就是他進入聯盟的第5個賽季，才敲出生涯首支安打，當時累積的打數也僅有12次。

儘管打擊機會極少，但高爾早已靠雙腿在大聯盟留下深刻印記。首支安打出現前，他已在例行賽累積23次盜壘、季後賽再添4次，生涯初期更曾在例行賽跑壘上締造17次嘗試全數成功的紀錄；也正因如此，他成為堪薩斯市皇家季後賽期間不可或缺的一員。

Terrance Gore = the ultimate teammate. The 3-time World Series champ video chatted Charlie Morton after the final out so he could celebrate with the @Braves.



You love to see it pic.twitter.com/oErdOSHNck — MLB Network (@MLBNetwork) November 7, 2021

前皇家總經理摩爾（Dayton Moore）表示：「能夠真正左右一場棒球比賽的球員其實非常少，而這正是他做到的事情；他成為球迷的最愛，也深受隊友愛戴。他在壘間無所畏懼、影響力十足，場外也是如此。」

前皇家隊一壘手霍斯莫（Eric Hosmer）回憶：「他就像我們所有人的小弟弟一樣，當時他其實還在很早期的發展階段，但他的速度實在太驚人了，所以我們在9月和季後賽一定要把他放進名單；他之所以能迅速融入團隊，是因為他毫無畏懼，對他來說，這幾乎是從1A直接跳到爭奪聯盟冠軍，他卻讓這一切看起來就像只是從低階1A升到高階1A。」

2015年美聯分區系列賽第4戰對太空人，高爾成功盜壘，最終隨皇家奪下30年來首座世界大賽冠軍；之後他也在2018年效力芝加哥小熊期間，於國聯外卡戰完成盜壘，並在2019年第2度回到皇家隊時，單季盜出職涯新高的13次。

美媒《今日美國》與《紐約郵報》引述高爾的妻子布蘭妮（Britney Gore）在社群媒體上的發文指出，高爾原本只是接受例行性、被認為相對簡單的手術，卻因出現併發症不幸離世，身後留下3名子女；布蘭妮沉痛表示：「我和孩子們都心碎了，全家失去依靠，這太突然了。」

高爾辭世消息傳出後，震撼整個棒球界，曾與他共事的洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表達哀悼之意，他感傷說：「醒來聽到這個消息感到非常悲痛，他是我見過最有自信的盜壘者。」