運動雲

>

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

▲Terrance Gore。（圖／達志影像／美聯社）

▲Terrance Gore。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

效力大聯盟長達8個賽季、以驚人跑壘速度聞名的高爾（Terrance Gore），8日傳出令人遺憾的辭世消息；高爾生涯曾隨3支不同球隊（皇家、道奇、勇士）奪得世界大賽冠軍，是近代大聯盟最具代表性的「專職代跑」球員之一。

高爾的大聯盟生涯堪稱獨樹一格。他在112場例行賽中僅有85次打擊機會，直到2018年、也就是他進入聯盟的第5個賽季，才敲出生涯首支安打，當時累積的打數也僅有12次。

儘管打擊機會極少，但高爾早已靠雙腿在大聯盟留下深刻印記。首支安打出現前，他已在例行賽累積23次盜壘、季後賽再添4次，生涯初期更曾在例行賽跑壘上締造17次嘗試全數成功的紀錄；也正因如此，他成為堪薩斯市皇家季後賽期間不可或缺的一員。

前皇家總經理摩爾（Dayton Moore）表示：「能夠真正左右一場棒球比賽的球員其實非常少，而這正是他做到的事情；他成為球迷的最愛，也深受隊友愛戴。他在壘間無所畏懼、影響力十足，場外也是如此。」

前皇家隊一壘手霍斯莫（Eric Hosmer）回憶：「他就像我們所有人的小弟弟一樣，當時他其實還在很早期的發展階段，但他的速度實在太驚人了，所以我們在9月和季後賽一定要把他放進名單；他之所以能迅速融入團隊，是因為他毫無畏懼，對他來說，這幾乎是從1A直接跳到爭奪聯盟冠軍，他卻讓這一切看起來就像只是從低階1A升到高階1A。」

2015年美聯分區系列賽第4戰對太空人，高爾成功盜壘，最終隨皇家奪下30年來首座世界大賽冠軍；之後他也在2018年效力芝加哥小熊期間，於國聯外卡戰完成盜壘，並在2019年第2度回到皇家隊時，單季盜出職涯新高的13次。

美媒《今日美國》與《紐約郵報》引述高爾的妻子布蘭妮（Britney Gore）在社群媒體上的發文指出，高爾原本只是接受例行性、被認為相對簡單的手術，卻因出現併發症不幸離世，身後留下3名子女；布蘭妮沉痛表示：「我和孩子們都心碎了，全家失去依靠，這太突然了。」

高爾辭世消息傳出後，震撼整個棒球界，曾與他共事的洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表達哀悼之意，他感傷說：「醒來聽到這個消息感到非常悲痛，他是我見過最有自信的盜壘者。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球堪薩斯皇家

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

張曼玉也是BLINK！ 喊「BLACKPINK票好難買」

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

4澳洲主帥直言日本是最大假想敵

5手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

最新新聞

1馬刺卡索轟40分超狂大三元

212強冠軍添信心！曾豪駒：正面迎日本

3詹皇帶隊退勇士　再寫4超狂紀錄

4蔡其昌懇切拜託增中職場次

5鄭浩均入選WBC：有門票就好好把握

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366