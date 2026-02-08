運動雲

>

先發投手動向受矚　蓋倫仍未定去向、坦言想留響尾蛇

▲蓋倫（Zac Gallen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋倫（Zac Gallen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟自由球員市場上，頂級先發投手人選逐漸塵埃落定，其中左投瓦爾德茲（Framber Valdez）日前已與底特律老虎達成合約共識，但連續4年拿下雙位數勝投的右投蓋倫（Zac Gallen）目前仍未確定去向，依舊是市場上最受矚目的先發投手之一。

30歲的蓋倫長年擔任亞利桑那響尾蛇先發輪值支柱，外界普遍認為他本人也希望能夠續留老東家；蓋倫近日接受《FOX 10 Phoenix》播報員尼曼（Blake Niemann）訪問時，明確表達對留在亞利桑那的高度認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蓋倫直言，能夠繼續待在當地「是一件很棒的事情」，他也分享與球迷互動時的真實感受，表示：「大家都會對我說，『嘿，我們真的非常希望你能回來。』」

在MLB記者費恩桑德（Mark Feinsand）所公布的自由球員前30名排行榜中，蓋倫名列第20名，至今仍是市場上最具份量的先發投手人選。

蓋倫在2016年選秀中於第3輪被聖路易紅雀指名，並於2019年效力邁阿密馬林魚時完成大聯盟初登板；同年夏天，他在涉及奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易中轉戰響尾蛇，自此在亞利桑那穩定扛起先發重任，至今已效力球隊長達6年半。

就目前陣容來看，響尾蛇預計先發輪值包括凱利（Merrill Kelly）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、法特（Brandon Pfaadt）以及索羅卡（Michael Soroka）；若球團最終能與蓋倫完成續約，蓋倫與凱利組成陣中「雙王牌」體系，勢必將再次成為本季先發輪值的核心力量。

關鍵字： 響尾蛇MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

Tablo打給女兒請教流行語　Haru講英文超好聽

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

4澳洲主帥直言日本是最大假想敵

5手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

最新新聞

1馬刺卡索轟40分超狂大三元

212強冠軍添信心！曾豪駒：正面迎日本

3詹皇帶隊退勇士　再寫4超狂紀錄

4蔡其昌懇切拜託增中職場次

5鄭浩均入選WBC：有門票就好好把握

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366