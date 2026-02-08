先發投手動向受矚　蓋倫仍未定去向、坦言想留響尾蛇

▲蓋倫（Zac Gallen）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟自由球員市場上，頂級先發投手人選逐漸塵埃落定，其中左投瓦爾德茲（Framber Valdez）日前已與底特律老虎達成合約共識，但連續4年拿下雙位數勝投的右投蓋倫（Zac Gallen）目前仍未確定去向，依舊是市場上最受矚目的先發投手之一。

30歲的蓋倫長年擔任亞利桑那響尾蛇先發輪值支柱，外界普遍認為他本人也希望能夠續留老東家；蓋倫近日接受《FOX 10 Phoenix》播報員尼曼（Blake Niemann）訪問時，明確表達對留在亞利桑那的高度認同。

蓋倫直言，能夠繼續待在當地「是一件很棒的事情」，他也分享與球迷互動時的真實感受，表示：「大家都會對我說，『嘿，我們真的非常希望你能回來。』」

在MLB記者費恩桑德（Mark Feinsand）所公布的自由球員前30名排行榜中，蓋倫名列第20名，至今仍是市場上最具份量的先發投手人選。

蓋倫在2016年選秀中於第3輪被聖路易紅雀指名，並於2019年效力邁阿密馬林魚時完成大聯盟初登板；同年夏天，他在涉及奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易中轉戰響尾蛇，自此在亞利桑那穩定扛起先發重任，至今已效力球隊長達6年半。

就目前陣容來看，響尾蛇預計先發輪值包括凱利（Merrill Kelly）、尼爾森（Ryne Nelson）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、法特（Brandon Pfaadt）以及索羅卡（Michael Soroka）；若球團最終能與蓋倫完成續約，蓋倫與凱利組成陣中「雙王牌」體系，勢必將再次成為本季先發輪值的核心力量。