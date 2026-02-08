運動雲

兄弟雙將無緣WBC　宋晟睿喊可惜、吳俊偉小難過：電視機前加油

▲宋晟睿參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳俊偉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟宋晟睿、吳俊偉在球隊官方YouTube影片中分享心情，兩人雖未能擠進WBC中華隊正式名單，仍把遺憾收進心裡，選擇用祝福與支持替戰友打氣。他們也提到，這段集訓過程收穫不少，接下來會把學到的內容帶回球隊，持續準備新球季。

吳俊偉坦言心裡難免「有一點小難過」，但他強調不是因為落選本身，而是覺得自己沒有把狀態調整到最好。他也提到，能待在這個環境其實很開心，因為可以遇到許多學長與學弟，彼此交流、相處都是一種緣分，「我真的很珍惜。」他也相信，這段時間的體驗會成為接下來成長的重要養分。

談到對入選隊友的支持，吳俊偉表示自己的「心跟他們連在一起」，雖然沒能同行，但會替大家加油。他也恭喜戰友走到最後一步，並送上最實際的祝福，希望大家出征期間平安、身體健康，把該做的事情做好，一切順順利利。

宋晟睿則直言一定會覺得可惜，但他更看重自己在集訓期間學到的東西。他表示，接下來回到母隊後仍會把自己準備好、專注迎接球季開打，同時把在這段時間吸收的內容帶回去延續與維持。對於即將赴日征戰的中華隊，他也期待戰友能在場上拿出應有水準、努力替台灣爭光，自己會守在電視機前替大家加油。

▲▼曾豪駒、吳俊偉、曾峻岳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳俊偉。（圖／記者呂佳賢攝）

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

