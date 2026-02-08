林張子俊首球震撼、林鉑濬傷後復出　美媒《BA》點名台灣旅美雙投

▲林張子俊 。（圖／大專體總提供）



記者楊舒帆／綜合報導

國際簽約投手向來被視為「高風險投資」，但《Baseball America》近期點名兩位台灣右投——釀酒人的林張子俊與水手的林鉑濬，認為他們具備工具與條件，有機會在旅美初期逐步開花結果，成為接下來值得關注的新一波年輕投手。

《Baseball America》分析，球團通常更願意把高額簽約金投入野手，原因在於投手受傷風險與變數較大，加上養成時間往往更長，因此要在國際市場找到「成熟度高、完成度較佳」的投手，成本與難度都相對更高。不過近年也有像蘇薩納（Jarlin Susana）、楚里奧（Kendry Chourio）、德·里昂（Luis De Leon）等國際簽約投手躋身2026年百大新秀，顯示這條路依舊可能挖到寶。

談到林張子俊，報導指出釀酒人長期深耕拉丁美洲，但亞洲市場、尤其台灣過去較少著墨，林張子俊與內野手廖宥霖因此成為球團首批從台灣簽下的選手。林張子俊原本預計投入中職新人選秀，卻在2025年以25萬美元簽約金被釀酒人成功延攬，並在多明尼加夏季聯盟（DSL）完成職業初登板。

報導也提到，林張子俊在DSL僅投2局後便前往亞利桑那州的指導聯盟磨練，結果首秀就被道奇打者圖尼克（Brendan Tunink）首球開轟，算是一次「震撼教育」。當時他的球速約89到91英里，搭配82英里變速球、83到84英里滑球；身高6呎、體重165磅的他仍有增重與成長空間，被看好球威未來還能再提升。

至於林鉑濬，水手近年也開始在台灣市場看到收穫。《Baseball America》指出，水手2024年以17.5萬美元簽下的沈家羲，2026年球季前在隊內新秀排名已來到第22名；而球團也以46萬美元網羅林鉑濬，但他2025年因背闊肌拉傷（lat strain）整季缺陣。

報導仍看好他回歸後的發展，強調林鉑濬業餘資歷完整，連續3年入選U18代表隊，並在2024年U18亞洲棒球錦標賽帶隊擊敗日本、獲選賽會MVP；球探評估他的速球約89到91英里，在台灣曾測到最高95英里，另搭配指叉球、變速球與仍在發展中的滑球，後續能否健康回歸並把球種成熟度拉上來，將是最大觀察重點。