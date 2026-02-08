運動雲

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）、伊森（Tari Eason）。（圖／路透）

▲休士頓火箭伊森（左）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭隊今日（8日）作客奧克拉荷馬，挑戰目前戰績40勝12敗、高居聯盟第一的雷霆隊，儘管雷霆隊受傷病潮侵襲、僅以8人輪換應戰，仍展現極強韌性。然而，火箭隊前鋒伊森（Tari Eason）全場狂飆26分，加上中鋒森根（Alperen Sengun）繳出17分「大三元」，最終火箭在末節頂住壓力，以112比106擊敗雷霆，拿下本季對戰首勝，並送給對手近期連敗。

首節火箭隊主帥烏度卡（Ime Udoka）大膽變陣，由謝帕德（Reed Sheppard）與伊森頂替先發，開賽雙方手感火燙，雷霆在缺少吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的情況下，由華萊士（Cason Wallace）與喬（Isaiah Joe）聯手支撐火力。次節，雷霆一度靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）在攻守兩端展現統治力，取得14分領先，半場結束雷霆以52：46領先。

易籃後，戰局風雲變色，伊森多次利用快攻跟進與外線冷箭追分，單節命中兩記三分彈，幫助火箭在第三節單節轟下34分，反以80比74逆轉超前。決勝節，雷霆華萊士與喬不斷在外線開火試圖守住主場，但伊森在最後三分鐘接連搶下進攻籃板補籃得分，並在對抗防守下命中高難度進球，杜蘭特（Kevin Durant）最後1分04秒再跳投得手，也徹底澆熄雷霆的反撲氣焰，最終火箭就以6分差擊敗雷霆，拿下本季對戰首勝。

火箭先發5虎得分通通都上雙，除了伊森轟下全場最高的26分，杜蘭特此役繳出 20分、4助攻，雖然手感略有起伏，但他在對陣昔日老東家一役，他的生涯總進球數正式超越名人堂球星埃耶斯（Elvin Hayes）的10,976 顆，獨居NBA歷史總進球榜第9名。

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）、伊森（Tari Eason）。（圖／路透）

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／路透）

而中鋒森根展現了頂級組織長人的價值。他在三節不到的時間便達成了「大三元」數據，全場貢獻17分、12籃板、11助攻，並外加3抄截與3阻攻，史密斯（Jabari Smith Jr.）22分10籃板，謝帕德也進帳16分、6助攻。

雷霆則是以拿下23分的華萊士表現最為亮眼，值得一提的是，雷霆隊新援、從費城 76人交易而來的麥肯（Jared McCain）今日迎來首秀，他在首節登場時獲得全場球迷熱烈鼓掌，最終上場15分鐘繳出5分、2籃板。

關鍵字： 火箭雷霆NBA杜蘭特大三元

